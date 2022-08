Sklaverei in Afrika: Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo fordert Wiedergutmachung

In einer Reihe von Tweets wiederholt der Präsident Ghanas seine Worte, die er am Montag bei einem Gipfeltreffen in Accra zum Thema Reparationen und Rassenheilung gesagt hatte, eine Rede, in der er sich dafür aussprach, dass Reparationen an den afrikanischen Kontinent gezahlt werden sollten. „Es ist an der Zeit, dass Afrika, dessen 20 Millionen Söhne und Töchter in ihren Freiheiten beschnitten und in die Sklaverei verkauft wurden, auch Reparationen erhält“, erklärte Akufo-Addo.

Auf dem Gipfeltreffen, das gemeinsam von der Kommission der Afrikanischen Union (AU), dem African Transitional Justice Fund, dem African American Institute (AAI) und Global Black organisiert und von der John D. und Catherine T. Foundation finanziert wird, erklärte der ghanaische Staatschef, dass die Auswirkungen des Sklavenhandels für den Kontinent und die Diaspora „verheerend“ seien und dass die gesamte Periode der Sklaverei „den wirtschaftlichen, kulturellen und psychologischen Fortschritt Afrikas“ verzögert habe.

Laut Akufo-Addo verdient der gesamte afrikanische Kontinent „eine offizielle Entschuldigung der europäischen Nationen“, die in den Sklavenhandel verwickelt waren, für die Verbrechen und den Schaden, den der Sklavenhandel der Bevölkerung, der Psyche, dem Image und dem Charakter der Afrikaner auf der ganzen Welt zugefügt hat.

In einem weiteren Tweet betonte der ghanaische Präsident, dass kein Geld der Welt den Schaden wiedergutmachen könne, der durch den transatlantischen Sklavenhandel und seine jahrhundertelangen Folgen entstanden sei, und fügte hinzu: „Wir müssen das Unrecht der Vergangenheit heilen, um aus den Chancen, die in der Zukunft auf uns warten, Kapital schlagen zu können“.

Laut der ghanaischen Zeitung Graphic sagte Präsident Akufo-Addo auf dem Gipfel auch, dass die karibische Gemeinschaft die Führung in der Debatte über Reparationen übernommen habe, und forderte die AU daher auf, sich mit den Afrikanern in der Diaspora zu engagieren und „eine vereinte Front zu bilden, um die Sache der Reparationen voranzutreiben“.

Präsident Akufo-Addo führte einige Beispiele für gezahlte Reparationen an, um sein Plädoyer zu untermauern, und erinnerte daran, dass, als die Briten die Sklaverei beendeten, alle Besitzer versklavter Afrikaner eine Reparationszahlung in Höhe von 20 Millionen Pfund erhielten, was heute 20 Milliarden Pfund entspricht, die versklavten Afrikaner selbst jedoch keinen Cent.

Auch in den USA, so stellte er fest, erhielten die Sklavenbesitzer 300 Dollar für jeden Sklaven, den sie besaßen, aber die Sklaven selbst erhielten nichts.

„Nehmen Sie den Fall Haiti, das 1825 für den Sieg der großen haitianischen Revolution, der ersten in Amerika und der Karibik, in der Sklaven befreit wurden, Reparationen in Höhe von 21 Milliarden US-Dollar an die französischen Sklavenhalter zahlen musste“, sagte er in einem seiner Tweets.

Zur Erinnerung: Die Sklaverei ist ein Phänomen, das in der Antike entstand und erst im 18. Jahrhundert wirklich wahrgenommen wurde. In Schwarzafrika oder Subsahara-Afrika gab es wie in allen anderen Teilen der Welt schon in der Antike Sklaverei. Diese traditionelle Sklaverei nahm umso größere Ausmaße an, als Schwarzafrika bis in die Neuzeit hinein keinen Landbesitz kannte. Dreihundert Jahre Sklaverei, vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, haben ihre Narben hinterlassen.

„Es ist klar, dass die Wunde weiter eitert. Unabhängig davon, ob wir das Pflaster abnehmen und verstehen wollen, warum“, erinnerte die Journalistin der New York Times, Nikole Hannah-Jones, die vor allem für das Projekt 1619 bekannt ist, in dem die Sklaverei als eines der zentralen Elemente der US-amerikanischen Geschichte dargestellt wird, an ihre Rede vor der UN-Generalversammlung anlässlich des Gedenkens an den transatlantischen Sklavenhandel Anfang April 2022. (Quelle: aa.com.tr)