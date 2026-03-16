Somalia verschärft den Ton gegenüber dem angeblichen israelischen Bauprojekt einer Militärbasis in Somaliland

Im vergangenen Dezember war Israel das erste Land der Welt, das Somaliland anerkannt hat. Diese abtrünnige Region erklärte 1991 ihre Unabhängigkeit von Somalia und übt faktisch ihre Souveränität aus. Somalia beansprucht dieses Gebiet jedoch weiterhin, und bis dahin hatte kein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen Somaliland offiziell anerkannt, berichtet RFI.
Die Ziele Israels ließen kaum Zweifel aufkommen, doch Enthüllungen eines schwedischen Mediums sowie – am vergangenen Mittwoch – der britischen Nachrichtenagentur Bloomberg liefern nun genauere Details über das israelische Projekt zum Bau einer Militärbasis in Somaliland. Ein Vorhaben, dem Somalia entschieden entgegensteht.
„Somalia möchte nicht, dass sein Territorium in externe Konflikte hineingezogen wird oder in einer Weise genutzt wird, die eine ohnehin fragile Region weiter destabilisieren könnte.“ Das erklärte am Donnerstag, dem 12. März, der somalische Außenminister Ali Omar gegenüber dem Sender Al Jazeera und erinnerte daran, dass die somalische Regierung der einzige rechtmäßige Ansprechpartner sei.
Für Israel gilt das jedoch nicht, da es Somaliland vor drei Monaten offiziell anerkannt hat.
In einem am Vortag veröffentlichten Bloomberg-Artikel bestätigte Khadar Hussein Abdi, Minister der Präsidentschaft von Somaliland, dass derzeit Gespräche mit Israel über eine sicherheitspolitische Partnerschaft stattfinden. Er versicherte zwar, dass die Einrichtung einer Militärbasis nicht zur Sprache gekommen sei, schloss eine solche Möglichkeit jedoch auch nicht aus.
Laut dem britischen Medium sei das Projekt dennoch bereits weit fortgeschritten. Unter Berufung auf nicht namentlich genannte Verantwortliche aus Somaliland sowie auf „mit der Angelegenheit vertraute Quellen“ berichtet Bloomberg, dass Somaliland Israel erlauben wolle, Geheimdienstinformationen zu sammeln und Operationen gegen die Huthi durchzuführen – eine jemenitische bewaffnete Gruppe, die Israels Gegner und ein Verbündeter Irans ist.
Im vergangenen Juni soll eine israelische Delegation die Küste Somalilands erkundet und dabei einen bestimmten Standort identifiziert haben: ein Berggebiet etwa hundert Kilometer westlich von Berbera, wo die Vereinigten Arabischen Emirate, ein Verbündeter Israels, bereits über einen Handelshafen und eine militärische Landebahn verfügen.
In seinem Artikel erklärte Bloomberg, man habe die israelischen Behörden zu diesem Thema um eine Stellungnahme gebeten, jedoch keine Antwort erhalten.