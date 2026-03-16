US-Behörden schieben Äthiopier ab, nachdem Ermittler auf seine Online-Beiträge aufmerksam geworden waren

US-Einwanderungsbehörden haben einen Äthiopier, Solomon Bogale, abgeschoben, nachdem Ermittler festgestellt hatten, dass seine Internetaktivitäten Sympathie für die Milizorganisation Fano erkennen ließen, die in bewaffnete Auseinandersetzungen mit äthiopischen Regierungstruppen verwickelt ist. Nach Angaben der US-Behörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) nutzte Solomon Bogale mehrere Social-Media-Profile, um Aussagen zu verbreiten, die zu Gewalt und ethnischer Verfolgung aufriefen.

Die Behörden erklärten, seine Beiträge hätten Aufrufe zu Angriffen auf Tigrayer enthalten, wobei einige Posts deren „Säuberung“ aus Äthiopien unterstützten.

Laut ICE-Beamten erregten die Beiträge die Aufmerksamkeit von Ermittlern, die daraufhin feststellten, dass Bogale sich online offen als Fano-Mitglied bezeichnete. „Unsere Beamten führen weiterhin die Abschiebung mutmaßlicher Menschenrechtsverletzer in ihre Heimatländer durch“, sagte Christopher McGregor, amtierender Direktor des ERO-Büros in Phoenix. „Die Beamten von ERO sind der öffentlichen Sicherheit und der nationalen Sicherheit verpflichtet, und die Entfernung dieser Person aus den Vereinigten Staaten dient beiden Prioritäten.“

Die Amhara-Miliz, die in den vergangenen Jahren in verschiedene Konflikte in Äthiopien verwickelt war, wird von den US-Einwanderungsbehörden für Zwecke der Einwanderungsdurchsetzung als Tier-III-Terrororganisation eingestuft. Der Fall von Bogale wurde einem Einwanderungsgericht in Baltimore vorgelegt, nachdem seine Beiträge entdeckt worden waren. Ein Einwanderungsrichter wies schließlich seinen Antrag auf Einwanderungsvorteile zurück und verwies dabei auf Beweise für seine Sympathie für gewalttätige Aktivitäten und ethnische Verfolgung.

Die rechtlichen Verfahren wurden vom Office of the Principal Legal Advisor von ICE in Baltimore geführt, mit zusätzlicher Unterstützung durch das Human Rights Violators and War Crimes Center, eine US-Behörde, die Personen untersucht, denen Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vorgeworfen werden.

Nach Angaben der Behörden betrat Bogale, ein in Äthiopien geborener Staatsbürger, am 16. September 2023 ohne Kontrolle durch Grenzbeamte die Vereinigten Staaten.

Zwei Tage später wurde er von Beamten der United States Customs and Border Protection angesprochen, die ein Abschiebungsverfahren gegen ihn einleiteten. Die Abschiebung zeigt die zunehmende Aufmerksamkeit der US-Einwanderungsbehörden gegenüber ausländischen Personen, die online gewalttätige extremistische Gruppen unterstützen oder für sie werben.

Amhara-Miliz (Fano)

Der Begriff „Amhara-Miliz“ bezieht sich am häufigsten auf Fano, eine lose organisierte bewaffnete Bewegung, die überwiegend aus Angehörigen der Amhara besteht, einer der größten ethnischen Gruppen Äthiopiens. Fano ist keine strukturierte Armee, sondern vielmehr ein Netzwerk lokaler Milizen, Jugendgruppen und freiwilliger Kämpfer, das hauptsächlich in der äthiopischen Region Amhara angesiedelt ist. Der Begriff „Fano“ wird historisch mit äthiopischen Rebellengruppen in Verbindung gebracht.

Er wurde erstmals verwendet, um irreguläre Kämpfer zu beschreiben, die während des Zweiten Italienisch-Äthiopischen Krieges in den 1930er Jahren gegen die ausländische Besatzung kämpften.

In jüngerer Zeit haben sich amharische nationalistische Milizen diesen Namen angeeignet und behaupten, damit die politischen und territorialen Rechte des Amhara-Volkes zu verteidigen.

Fano gewann während des Tigray-Krieges (2020–2022) an Bedeutung, als Amhara-Milizen zusammen mit den äthiopischen Nationalverteidigungskräften und regionalen Sicherheitskräften gegen die Tigray People’s Liberation Front (TPLF) kämpften.

Während des Konflikts kämpften Fano-Kämpfer in umstrittenen Gebieten zwischen den Regionen Amhara und Tigray, vor allem im westlichen und südlichen Tigray.

Nachdem die Hauptphase des Tigray-Krieges im November 2022 beendet war, nahmen die Spannungen zwischen Fano-Kämpfern und der von Abiy Ahmed geführten Bundesregierung zu.

Im Jahr 2023 kam es zu Kämpfen zwischen Fano-Milizen und Bundessoldaten, als die Regierung versuchte, regionale Spezialkräfte aufzulösen und sie in die nationale Armee zu integrieren. Viele Fano-Gruppen lehnten diesen Schritt ab und argumentierten, er untergrabe die Sicherheit der Amhara-Region. (Quelle: businessinsider.africa)