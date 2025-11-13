Steinmeiers Gesuch erfolgreich – Algeriens Präsident Tebboune begnadigt Schriftsteller Boualem Sansal

Die Vermittlung des deutschen Bundespräsidenten hat Früchte getragen. An Mittwoch hat der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune dem Schriftsteller Boualem Sansal eine Begnadigung gewährt. Sansal war seit dem 16. November 2024 in Haft und im vergangenen März zu fünf Jahren Gefängnis wegen „Gefährdung der nationalen Einheit“ verurteilt worden.
„Präsident Abdelmadjid Tebboune hat am 10. November 2025 ein Gesuch von Frank-Walter Steinmeier, dem Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, erhalten, in dem um eine Gnadenmaßnahme zugunsten von Boualem Sansal ersucht wurde“, erklärte die algerische Präsidentschaft an diesem Mittwoch in einer Mitteilung. „Der Präsident der Republik hat auf dieses Gesuch positiv reagiert, das seine Aufmerksamkeit aufgrund seiner Art und seiner humanitären Beweggründe auf sich gezogen hat.“
„Gemäß Artikel 91, Absatz 8, der Verfassung und nach den gesetzlich vorgesehenen Konsultationen hat der Präsident der Republik beschlossen, dem Ersuchen Seiner Exzellenz, des Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, stattzugeben. Der deutsche Staat wird den Transfer nach Deutschland und die medizinische Versorgung des Betroffenen übernehmen,“ berichtet yabiladi.com.
Danke, Herr Bundespräsident, für Ihren Einsatz!