Zusammenarbeit mit Russland: Burkina Faso und Mali auf dem Weg zur zivilen Nutzung von Kernenergie

Burkina Faso und Mali wollen mit der zivilen Nutzung von Atomkraft experimentieren. Dafür wollen sich die beiden Länder von Russland helfen lassen.

Erst im Juli hatte der Burkina Fasos Präsident, Hauptmann Ibrahim Traoré, auf dem Russland-Afrika-Gipfel seine Ambitionen geäußert, in seinem Land ein Atomkraftwerk zu installieren, um die Energieprobleme zu bewältigen. „Wir haben einen entscheidenden Bedarf an Energie. Das ist ein wichtiger Punkt für mich. Denn wir müssen, wenn möglich, ein Kernkraftwerk in Burkina Faso errichten, um Strom zu erzeugen“, argumentierte der burkinische Präsident. Um sein Anliegen für Wladimir Putin attraktiv zu machen, betonte Ibrahim Traoré: „Unsere Position ist ziemlich strategisch, weil wir uns im Herzen Westafrikas befinden. Aufgrund des Energiedefizits in der Subregion kann ein russischer Privatmann, der sich dort ansiedeln kann, Energie an die gesamte Subregion verkaufen.

Ein erster Schritt zur Konkretisierung des Projekts

Der Wunsch des burkinischen Präsidenten ist nun in die aktive Phase eingetreten. Am vergangenen Freitag unterzeichneten Burkina Faso und Russland in Moskau ein Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Bereich der friedlichen Nutzung der Atomenergie.

Das Memorandum besteht aus mehreren Teilen, darunter die Entwicklung von Programmen zur Aufklärung der Bevölkerung über Nukleartechnologien und deren Anwendung, die Einrichtung von Programmen zur Grundlagen- und angewandten Forschung in Burkina Faso. Auch der Ausbau der Kapazitäten des administrativen, wissenschaftlichen und technischen Personals in den verschiedenen Bereichen der friedlichen Nutzung der Atomenergie, der Planung, des Baus und des Betriebs von Kernkraftwerken ist hier zu nennen.

Mali engagiert sich auch im Bereich der zivilen Kernenergie

Am selben Tag unterzeichnete Russland ein ähnliches Abkommen mit Mali. Gelegenheit für die russische und die malische Seite, sich über eine Partnerschaft für eine geologische und bergbauliche Erkundung auszutauschen. Laut Rosatom benennt das Memorandum zwischen den beiden Ländern „die vorrangigen Aufgaben, die Instrumente der Zusammenarbeit und die Bereiche der gemeinsamen Arbeit: Entwicklung der nuklearen Infrastruktur Malis, Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Nukleartechnologien, Durchführung von Grundlagen- und angewandter Forschung […], Gewährleistung der nuklearen, radiologischen und physikalischen Sicherheit, Ausbildung des Personals und Errichtung von Forschungsreaktoren und Kraftwerken“.

Diese beiden Memoranden wurden anlässlich der russischen Energiewoche, die vom 13. bis 16. Oktober 2023 in Moskau stattfindet, unterzeichnet. Bisher ist Südafrika das einzige Land auf dem Kontinent, das über ein Kernkraftwerk verfügt, das Kraftwerk Koeberg in der Nähe von Kapstadt. (Quelle: afrik.com, Text und Foto)