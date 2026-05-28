Südafrika: hunderte Ghanaer fliehen wegen fremdenfeindlicher Spannungen aus dem Land

Fast 300 Ghanaer verließen am gestrigen Mittwoch früh am Morgen südafrikanischen Boden mit einem von Accra organisierten Rückführungsflug. Es handelt sich um den ersten Flug dieser Art seit dem Wiederaufflammen fremdenfeindlicher Spannungen in den vergangenen Monaten und der Zunahme teils gewaltsamer Demonstrationen, berichtet RFI.

Auf dem Gehweg wacht Comfort über einen Stapel Gepäck. Sie betrieb einen Friseursalon in einer kleinen südafrikanischen Stadt, wartet nun jedoch mit ihrer Familie darauf, zum Flughafen gebracht zu werden. „Ich möchte nach Ghana zurückkehren“, sagt sie. „Ich habe Angst. Südafrika ist zu viel für mich, ich will nach Hause.“

In den vergangenen Wochen haben eine fremdenfeindliche Welle sowie ein in sozialen Netzwerken verbreitetes Video, das zeigt, wie ein Ghanaer auf der Straße von Aktivisten bedrängt wird, Staatsangehörige des westafrikanischen Landes dazu bewegt, ihre Sachen zu packen und das Angebot ihrer Regierung anzunehmen, sie zurückzubringen. Deshalb wurde der Hof der Botschaft in ein Registrierungszentrum umgewandelt. Bereits mehr als 800 Rückführungsanträge wurden eingereicht, obwohl etwa 16.000 Ghanaer in Südafrika leben.

„Es gibt Ghanaer, die sich zu Hause einschließen und seit drei Wochen nicht mehr arbeiten können. Andere können ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken“, warnt ein Mann namens Ben.

Benjamin Quashie, der Hohe Kommissar vor Ort – so werden Botschafter in Commonwealth-Staaten genannt – erklärt, dass von den „ersten 300 registrierten Staatsangehörigen fast die Hälfte sich legal hier aufhält. Und von den übrigen haben etwa 60 Prozent ihre Unterlagen zur Verlängerung bei den Behörden eingereicht, aber keine Antwort erhalten.“ Zwar erkenne er institutionelle Mängel an, doch „die Art und Weise, wie man versucht, diese zu lösen, ist nicht die richtige“, kritisiert er.

Diese Zahlen werden jedoch von einem Vertreter des südafrikanischen Innenministeriums bestritten. Dieser erklärte am Mittwoch, dass sich lediglich zehn dieser Staatsangehörigen vollständig legal gemäß den Einwanderungsgesetzen im Land aufhielten.

Angst vor Fremdenfeindlichkeit

Mustapha, 36 Jahre alt, hatte sich als Fahrer in Pretoria niedergelassen. Als Vater eines dreijährigen Kindes sieht er es als seine Pflicht an, „seine Familie zu schützen“. „Seit ich 2013 angekommen bin, habe ich immer wieder fremdenfeindliche Angriffe erlebt. Wenn sie also sagen, dass sie handeln werden, glaube ich ihnen“, erklärt der Dreißigjährige.

Viele fürchten das Ultimatum zum 30. Juni, das von Organisationen gestellt wurde, die gegen illegale Einwanderung demonstrieren, sowie die möglichen Gewalttaten danach. Der südafrikanische Außenminister warnt jedoch vor Falschinformationen und Angriffen gegen sein Land und erinnert daran, dass bislang kein Ghanaer bei den jüngsten Demonstrationen getötet wurde. Der Generalsekretär des ANC brachte seinerseits am Dienstag, dem 26. Mai, die Idee von Einwanderungsquoten ins Gespräch und warnte Unternehmen, die Ausländer ohne regulären Aufenthaltsstatus beschäftigen.