Algerien präzisiert seine Position zur Westsahara

Algerien hat seine Haltung in der heiklen Frage der Westsahara präzisiert. In einer Rede am vergangenen Sonntag anlässlich des Afrikatages ging der algerische Außenminister Ahmed Attaf auf die jüngsten Monate der Verhandlungen über die Westsahara ein. Algier zeigt sich mit den Fortschritten der Gespräche zufrieden, hält jedoch gleichzeitig an seinen bisherigen Positionen fest, berichtet RFI.

„Algerien begrüßt den zu Jahresbeginn eingeleiteten Verhandlungsprozess unter gemeinsamer Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Vereinigten Staaten“, erklärte Ahmed Attaf.

Algier, das direkt an den von den USA moderierten Gesprächen teilnimmt, drängt somit auf eine rasche Lösung und hofft „aufrichtig und mit Nachdruck, dass die Verhandlungen zu einer gerechten und endgültigen Lösung der Westsahara-Frage führen“.

Auf den ersten Blick scheint Algerien also durch die Stimme seines Außenministers einen Schritt auf die Gegenseite zuzugehen. Allerdings will es keine Gespräche führen, deren Grundlage der marokkanische Autonomieplan ist.

Die Verhandlungen müssten in einer Weise geführt werden, „die das Recht des sahrauischen Volkes auf Selbstbestimmung garantiert“, erklärte Ahmed Attaf.

Während die Gespräche seit mehreren Wochen nahezu festgefahren sind, wollte Algerien seine Rolle am Verhandlungstisch in Erinnerung rufen, an dem neben den USA und Marokko auch Mauretanien und die Polisario-Front vertreten sind.

„Algerien und Mauretanien nehmen an diesem Prozess als Nachbarstaaten der Konfliktparteien und als Beobachter des politischen Prozesses teil“ – eine Formulierung, mit der Algerien bewusst Abstand zu den eigentlichen Verhandlungen markiert.

Hat sich die algerische Position wirklich verändert?

Zwischen Offenheit und Härte bleibt die algerische Position zur Westsahara-Frage komplex, meint Ricardo Fabiani, Forscher bei der International Crisis Group: „Algerien wollte klarstellen, dass es weiterhin das Recht des sahrauischen Volkes auf Selbstbestimmung unterstützt.“

Dem Forscher zufolge „muss man daher aufhören, an die Illusion eines Kompromisses zu glauben, der ausschließlich auf dem marokkanischen Autonomieplan basiert“ – jenem Ausgangspunkt der Gespräche, die Washington in den vergangenen Monaten geführt hat.

Während Algeriens Außenminister Ahmed Attaf die Fortschritte der unter Vermittlung der USA und der UNO geführten Verhandlungen ausdrücklich begrüßte, besteht das Ziel laut Ricardo Fabiani darin, „die sich erneuernden Beziehungen zu Washington und zu Massad Boulos, dem Afrika-Berater des Weißen Hauses, zu pflegen. Algerien zeigt, dass es bereit ist, an diesen Verhandlungen teilzunehmen.“

Für den Forscher liegt darin jedoch ein Widerspruch: „Einerseits will Algerien eine ziemlich klare rote Linie ziehen, die Marokko und die Vereinigten Staaten berücksichtigen müssen. Andererseits, da weder Donald Trump noch Marco Rubio die Initiative ergriffen haben, dürfte die algerische Ablehnung die Beziehungen zu Washington nicht ernsthaft belasten.“

Dieses Zwischenspiel verändert jedoch nichts am grundlegenden Stillstand der Verhandlungen, die in den vergangenen Wochen nahezu zum Erliegen gekommen sind.