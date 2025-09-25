Trumps Kongo-Friedensdeal stockt vorerst, da Kinshasa Druck auf Mineralien widersteht

Donald Trumps Versuch, Friedensbemühungen im Kongo mit einem größeren Zugang zu dessen riesigen Mineralienvorkommen zu verknüpfen, stockt. Kinshasa wehrt sich gegen äußeren Druck und stellt infrage, ob solche Abkommen wirklich den nationalen Interessen dienen.

Der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi, äußerte Zweifel am Erfolg eines von den USA vermittelten Friedensabkommens mit Ruanda und betonte, dass die Kämpfe im Osten des Landes trotz der Bemühungen Washingtons andauern.

Während er Präsident Donald Trump für dessen Engagement zur Beendigung des Konflikts dankte, machte Tshisekedi in New York klar, dass Kinshasa seinen riesigen Rohstoffreichtum nicht „versteigern“ werde, nur weil es aus dem Ausland unter Druck gesetzt werde. Das im Juni unterzeichnete Abkommen zielte darauf ab, auf Kigalis angebliche Unterstützung der M23-Rebellion zu reagieren und westliche Investitionen in der rohstoffreichen Region des Kongo zu ermöglichen. Doch Monate später verwüsten die Kämpfe weiterhin Gemeinden und zeigen damit die Grenzen internationaler Diplomatie bei der Beendigung eines der am längsten andauernden Konflikte Afrikas auf.

US-Interessen: Frieden als Tor zu Rohstoffen

Für Washington geht es im Kongo um mehr als nur Sicherheit. Die Trump-Regierung hat signalisiert, dass ein Ende der Gewalt den Weg für westliche Investitionen in Milliardenhöhe in den Bergbausektor des Kongo ebnen könnte.

Die Region verfügt über bedeutende Vorkommen von Kobalt, Kupfer, Lithium, Tantal und Gold – Mineralien, die für globale Industrien von Elektroautobatterien bis hin zu Halbleitern unverzichtbar sind. Tshisekedi zog jedoch eine klare Grenze: Der Kongo sei offen für Partnerschaften, werde aber nicht zulassen, dass externe Akteure die Bedingungen für den Zugang zu seinen Ressourcen diktieren.

„Wir werden an der Entwicklung der Wertschöpfungskette des Bergbaus und der Infrastruktur, insbesondere im Energiebereich, arbeiten“, sagte er und fügte hinzu, dass Kinshasa bereits eine strategische Partnerschaft mit China geschlossen habe und eine ähnliche Vereinbarung mit den USA verhandle.

Während die USA ihre Rolle als Förderung von Stabilität und Investitionen darstellen, bleibt der Kongo misstrauisch, da er befürchtet, dass ausländische Mächte die Ressourcen ausbeuten, ohne der eigenen Bevölkerung zu helfen.

Chinesische Unternehmen sind weiterhin wichtige Investoren in dem zentralafrikanischen Land. Die CMOC Group betreibt die Tenke-Fungurume-Mine, einen der weltweit größten Kobaltproduzenten, während die Zijin Mining Group eine der größten Kupferminen des Landes verwaltet. Beide Unternehmen haben langfristige Vereinbarungen mit der kongolesischen Regierung und spielen weiterhin eine zentrale Rolle im Export von Mineralien.

Externe Vermittlung: Jenseits der USA

Die Vereinigten Staaten sind nicht die einzige ausländische Macht, die den fragilen Friedensprozess im Kongo beeinflusst. Anfang des Jahres vermittelte Katar überraschende Gespräche zwischen Tshisekedi und Ruandas Präsident Paul Kagame, die kurzzeitig neue Hoffnungen auf einen Waffenstillstand weckten.

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben versucht, eine leise, aber einflussreiche Rolle bei der Deeskalation zu spielen, gestützt auf ihre wachsenden wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Beziehungen in Afrika. Diese Interventionen verdeutlichen die internationale Dimension des Konflikts, in dem konkurrierende Weltmächte den Kongo nicht nur aus der Perspektive der Sicherheit betrachten, sondern auch durch die strategische Linse seines Rohstoffreichtums.

Trotz US-Vermittlung sind die Fortschritte minimal. Kongolesische Beamte sagten, der Erfolg des Abkommens hänge davon ab, dass Ruanda seine Unterstützung der M23 einstelle.

Kinshasa wirft Kigali vor, die Gruppe weiterhin zu bewaffnen und zu unterstützen, während es vorgibt, sein Engagement zurückzufahren. Ruanda bestreitet die Vorwürfe und beharrt darauf, nur defensiv zu handeln. Direkte Gespräche zwischen Kongo und M23, die nach katarischer Vermittlung zustande kamen, sollten bis zum 18. August zu einem Friedensabkommen führen, doch die Frist verstrich ohne Ergebnis. M23 fordert die Freilassung von Gefangenen, bevor weitere Verhandlungen stattfinden, während Kinshasa darauf besteht, dass ein Gefangenenaustausch erst nach einer formellen Vereinbarung erfolgen könne. Tshisekedi bestätigte einige Fortschritte bei einem möglichen Gefangenenaustausch und sagte, dass das Rote Kreuz eingebunden sei, um den Prozess zu begleiten.

Rohstoffe, Vermittlung und der unvollendete Deal

Die Sackgasse verdeutlicht das größere Problem: Friedensinitiativen sind untrennbar mit wirtschaftlichen Interessen verknüpft. Während die USA ihr Engagement als Weg zu Stabilität und Investitionen darstellen, bleibt der Kongo vorsichtig und will eine Wiederholung vergangener Erfahrungen vermeiden, in denen ausländische Mächte den Reichtum des Landes ausbeuteten, ohne der Bevölkerung zu nutzen.

Solange Ruandas mutmaßliche Unterstützung der M23 andauert und externe Mächte konkurrierende Agenden im Bergbausektor des Kongo verfolgen, ist es unwahrscheinlich, dass das von den USA vermittelte Abkommen die Gewalt beenden wird. Der Konflikt droht stattdessen ein weiteres Beispiel dafür zu werden, wie Rohstoffreichtum Instabilität befeuert, statt Entwicklung zu ermöglichen. (Quelle: Newsletter Businessinsider)