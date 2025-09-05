TV-Tipp/: Weltspiegel – Ägypten: Die Fahrrad-Lady aus dem Sudan

Sonntag, 7. September 2025, um 18:30 Uhr im Ersten: Kairo statt Khartum – für die Sudanesin Salma Awad bedeutet das ein Leben auf zwei Rädern. Im Sudan war sie die erste Fahrradkurierin des Landes, lieferte während des Krieges Medikamente unter Lebensgefahr – heute strampelt sie durch die ägyptische Hauptstadt, bringt Batterien, kleine Pakete und eine große Portion Energie.
Trotz Flucht, Verlust und kleinem Einkommen lässt sich Salma nicht unterkriegen: Radfahren hält sie fit, Fußball gibt ihr Hoffnung.Mit anderen Exil-Sudanesinnen träumt sie von einer Frauen-Fußballakademie und einem Lieferdienst, in dem nur Mädchen in die Pedale treten. (ots)