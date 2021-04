UN-Chef ruft zu glaubwürdigen und friedlichen Wahlen in Benin und Tschad auf

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres (Foto), hat am Freitag alle Beteiligten aufgerufen, dafür zu sorgen, dass die Präsidentschaftswahlen in Benin und im Tschad glaubwürdig und friedlich verlaufen.

Im westafrikanischen Benin und im zentralafrikanischen Tschad finden am Sonntag, den 11. April, Präsidentschaftswahlen statt. In Benin kandidiert der amtierende Präsident, Patrice Tallon, für eine zweite Amtszeit. Im Tschad kandidiert der scheidende Staatschef, Idriss Deby, für eine sechste Amtszeit.

In diesen beiden französischsprachigen afrikanischen Ländern demonstrieren Mitglieder der politischen Parteien und der Zivilgesellschaft gegen die Bedingungen des Wahlprozesses und gegen die Kandidaturen der scheidenden Staatsoberhäupter für eine neue Amtszeit des Präsidenten.

In Benin „ruft der Generalsekretär alle nationalen Akteure auf, dafür zu sorgen, dass die Wahlen transparent, glaubwürdig und friedlich ablaufen“, so sein stellvertretender Sprecher Farhan Haq in einer Presseerklärung.

In dem westafrikanischen Land „fordert der Generalsekretär die politischen Führer, die politischen Parteien und ihre Anhänger auf, alle Streitigkeiten, die sich aus dem Wahlprozess ergeben könnten, durch friedlichen Dialog und legale Mittel zu lösen“, fügte Haq hinzu.

Für einen friedlichen Wahlprozess

Über seinen Sprecher bekräftigte Herr Guterres die Verpflichtung der Vereinten Nationen, die Bemühungen Benins zu unterstützen, „die demokratischen Errungenschaften und den sozialen Zusammenhalt zu konsolidieren“.

Die gleiche Botschaft gilt für den Tschad, wo „der Generalsekretär alle Beteiligten aufruft, sich für einen friedlichen und glaubwürdigen Wahlprozess einzusetzen“, so sein stellvertretender Sprecher in einer separaten Presseerklärung.

In dem zentralafrikanischen Land, in dem Medien und Nichtregierungsorganisationen über ein hartes Vorgehen gegen Oppositionskandidaten und -parteien berichteten, betonte der UN-Chef die Notwendigkeit, die bürgerlichen und politischen Rechte zu respektieren, einschließlich der Versammlungs- und Meinungsfreiheit, und ermutigte die Medien, den sozialen Zusammenhalt zu fördern.

„Der Generalsekretär bekräftigt das Engagement der Vereinten Nationen, die nationalen Bemühungen zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und der nachhaltigen Entwicklung im Tschad zu unterstützen“, sagte sein stellvertretender Sprecher. (Uno)