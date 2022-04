UN-Flüchtlingshilfswerk lehnt britische Pläne zum „Export von Asylrechten“ ab

Das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, hat sich öffentlich gegen den britischen Plan gewandt, seine Asylverpflichtungen zu exportieren und das Vereinigte Königreich aufgefordert, von der Überstellung von Asylbewerbern und Flüchtlingen zur Asylbearbeitung nach Ruanda abzusehen.

„Das UNHCR ist nach wie vor strikt gegen Vereinbarungen, die darauf abzielen, Flüchtlinge und Asylsuchende in Drittländer zu verlagern, wenn keine ausreichenden Garantien und Standards vorhanden sind. Solche Vereinbarungen verlagern lediglich die Zuständigkeiten im Asylbereich, entziehen sich internationalen Verpflichtungen und stehen im Widerspruch zu Geist und Buchstaben der Flüchtlingskonvention“, sagte die stellvertretende UNHCR-Hochkommissarin für Flüchtlingsschutz, Gillian Triggs.

„Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, verdienen Mitgefühl und Empathie. Sie sollten nicht wie Waren gehandelt und zur Bearbeitung ins Ausland gebracht werden.“

Das UNHCR forderte beide Länder auf, die Pläne zu überdenken. Es warnte auch, dass diese Externalisierungsvereinbarungen, anstatt die Flüchtlinge davon abzuhalten, sich auf gefährliche Reisen zu begeben, die Risiken nur vergrößern, die Flüchtlinge veranlassen, alternative Routen zu suchen, und den Druck auf die Frontstaaten verschärfen werden.

Ruanda bietet zwar seit Jahrzehnten Flüchtlingen, die vor Konflikten und Verfolgung fliehen, einen sicheren Zufluchtsort, doch leben die meisten von ihnen in Lagern mit begrenztem Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das UNHCR ist der Ansicht, dass wohlhabendere Länder Ruanda und die Flüchtlinge, die es bereits beherbergt, solidarisch unterstützen müssen, und nicht umgekehrt.

Das Vereinigte Königreich ist verpflichtet, Schutzsuchenden Zugang zu Asyl zu gewähren. Anerkannte Flüchtlinge können integriert werden, während diejenigen, bei denen dies nicht der Fall ist und die keine andere rechtliche Grundlage für ihren Aufenthalt haben, in Sicherheit und Würde in ihr Herkunftsland zurückgeschickt werden können.

Stattdessen trifft das Vereinigte Königreich Regelungen, die die Verantwortung auf andere abwälzen und damit das internationale Flüchtlingsschutzsystem bedrohen, das sich seit Jahrzehnten bewährt und Millionen von Menschenleben gerettet hat.

Das Vereinigte Königreich hat die Arbeit des UNHCR in der Vergangenheit mehrfach unterstützt und leistet wichtige Beiträge zum Schutz von Flüchtlingen und zur Unterstützung von Ländern, die sich in Konflikten wie der Ukraine befinden. Finanzielle Unterstützung aus dem Ausland für bestimmte Flüchtlingskrisen kann jedoch nicht die Verantwortung der Staaten und die Verpflichtung zur Aufnahme von Asylbewerbern und zum Schutz von Flüchtlingen in ihrem eigenen Hoheitsgebiet ersetzen – ungeachtet der Rasse, der Nationalität und der Art der Ankunft.

Das UNHCR ist sich der Herausforderungen bewusst, die mit der Vertreibung von Flüchtlingen verbunden sind, doch die Industrieländer beherbergen nur einen Bruchteil der weltweiten Flüchtlinge und verfügen über ausreichende Mittel, um Asylanträge auf humane, faire und effiziente Weise zu bearbeiten. (UNHCR)