Video: Schlägerei zwischen Diplomaten über die Westsahara bei einem Treffen in Japan

Am Rande des Ministertreffens einer internationalen Konferenz über afrikanische Entwicklung in Tokio, das am Sonntag, dem 25. August, zu Ende ging, kam es zu einem diplomatischen Zwischenfall. Drei Diplomaten aus Marokko, Algerien und der Sahara gerieten am Samstag in eine Schlägerei. Eine gefilmte Auseinandersetzung, die in den sozialen Netzwerken die Runde macht, berichtet RFI.

Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Mann in einem Anzug ein Schild mit der Aufschrift „République sahraouie“ aus seiner Aktentasche zieht. Er legt es vor sich auf einen Tisch im Vorbereitungsraum der TICAD, der Internationalen Konferenz über die Entwicklung Afrikas in Tokio.

Ein junger marokkanischer Teilnehmer stürzt sich auf den Tisch, um das Schild abzureißen, wird aber von einem algerischen Diplomaten abgefangen, der ihn mit dem Rücken zu Boden drückt. Diese Sequenz ging in den sozialen Netzwerken viral.

Die ganze Debatte dreht sich darum, ob der Vertreter der Sahraouischen Republik, die von der Afrikanischen Union, aber nicht von Japan oder den Vereinten Nationen anerkannt wird, offiziell zu dem Treffen eingeladen war.

In seiner Rede wies der stellvertretende japanische Minister darauf hin, dass im Saal auch von Japan nicht Anerkannte anwesend seien. Dies werde „keine Auswirkungen auf den Status haben, den das Land ihnen in seinen internationalen Beziehungen einräumt“, stellte er klar.

HIER das Video.