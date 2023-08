Wahlen in Gabun: Regierung kündigt Internetabschaltung und Ausgangssperre an

Keine internationalen Beobachter, weder von der Afrikanischen noch von der Europäischen Union und auch keine ausländischen Journalisten, die keine Akkreditierung bekamen bzw. das Land verlassen mussten, waren zugelassen: so präsentierten sich die Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen gestern. Trotzdem gelangen natürlich Informationen nach außen, u.a. berichtet RFI.

Die Regierung kündigte eine Internetabschaltung und eine Ausgangssperre an. Da am gestrigen Samstag 846.000 Wähler ihre Stimme abgeben sollten, hat der Kommunikationsminister zwei Maßnahmen ergriffen, um die „Verbreitung von irreführenden und aufhetzenden Informationen“ zu bekämpfen.

Kommunikationsminister Rodrigue Mboumba Bissawou sagte, das Internet sei ein „fruchtbarer Boden für Aufrufe zu Unordnung und Gewalt“. Um diese „Auswüchse“ zu stoppen, kündigte er an, dass das Internet im ganzen Land bis auf Weiteres abgeschaltet werde. Die Ausgangssperre wird heute Abend um 19 Uhr beginnen und bis 6 Uhr morgens andauern.

Die Opposition reagierte sofort. Sie verurteilte „Maßnahmen, die die demokratischen Grundsätze mit Füßen treten“ und sprach von Entscheidungen „eines anderen Zeitalters“, die von „einer Macht getroffen wurden, die nicht sehen will, wie sich die Demokratie entwickelt“.

Verzögerungen, Mangel an Wahlmaterial usw.

Der Wahltag war von organisatorischen Problemen geprägt. Zahlreiche Wahllokale in Libreville und verschiedenen Orten des Landes öffneten mit teilweise sehr großer Verspätung. Es gab keine Wahlhelfer, keine Ausrüstung und viele Büros blieben stundenlang geschlossen, was zu langen Warteschlangen, Unverständnis und Ärger bei den Wählern führte. Einige Wahllokale konnten erst am Nachmittag öffnen, und als die Stimmabgabe endlich beginnen konnte, fehlte es an Material wie Umschlägen. An einigen Orten musste der Wahlvorgang unterbrochen werden.

Da keine internationalen Beobachter und keine akkreditierten Journalisten anwesend waren, setzte die zivilgesellschaftliche Organisation 1.000 Bürger ein, um die Ergebnisse zusammenzustellen und Probleme zu melden. Die Opposition beklagte das „Chaos“, die „Schlamperei“ und die „mangelnde Vorbereitung“ an diesem Tag, die „die Integrität“ der Wahlen „beeinträchtigen könnten“.

Betrugsvorwürfe

Das Oppositionsbündis Alternance 2023 kritisierte die Organisation, insbesondere die Tatsache, dass die Stimmzettel der Verbündeten von Albert Ondo Ossa, die ihre Kandidaturen zurückgezogen hatten, den Wählern angeboten wurden. Die Koalition behauptete, dass die Stimmzettel ihres Favoriten an einigen Orten ebenfalls nicht verfügbar gewesen seien. Albert Ondo Ossa, der erklärte, er sei „über die Betrügereien von Ali Bongo und seinen Anhängern informiert. Ich schere mich nicht darum! Ich werde mich keinem Druck beugen, egal von welcher Seite er kommt“, sagte der ehemalige Minister, nachdem er am Nachmittag seine Stimme abgegeben hatte. Der Kandidat von Alternance 2023 ist der Ansicht, dass er gewonnen hat und nun darauf wartet, dass der gabunische Präsident seine Niederlage anerkennt. „Es ist Zeit für Ali Bongo, zu gehen“.

Im Netzwerk X (ehemals Twitter) antwortete Freddhy Koula, Sprecher des Kandidaten Ali Bongo, dass die Opposition „ihre Nerven und ihre Beherrschung“ verliere. Der Sprecher des Staatschefs verurteilte „einen Versuch, Unruhe zu stiften, schwerwiegende und antidemokratische Äußerungen“.

In einer von ihrem stellvertretenden Generalsekretär Joe Divassa verlesenen Erklärung forderte die Demokratische Partei Gabuns „die politischen Akteure auf, sich von aufhetzerischen Erklärungen fernzuhalten, die zu Gewalt und Störungen der öffentlichen Ordnung führen könnten“.

Das gabunische Wahlzentrum, das für die Organisation der Wahlen zuständig ist, äußerte sich nicht zu den Gründen für die Verzögerung. Es erlaubte den Vorsitzenden der Wahllokale, die Zentren über 20 Uhr hinaus geöffnet zu halten. In einigen Fällen wurde die Wahl bis 21 Uhr fortgesetzt und anschließend ausgezählt.

Es bleibt zu hoffen, dass es nicht erneut zu Protestaktionen und Blutvergießen wie im Jahr 2016 kommen wird.