Warum europäische Kriegsschiffe in Somalia angedockt haben

Einem Bericht der somalischen Medienplattform The Shabelle Media Network zufolge sind europäische Kriegsschiffe vor der Küste von Puntland, einem Gebiet in Somalia, vor Anker gegangen. Dieser Schritt ist ein Zeichen für die wachsende Partnerschaft zwischen den beiden Parteien, die sich um die Verbesserung der Seesicherheit in diesem Gebiet bemühen. Nach der Ankunft fand ein Treffen statt, bei dem eine Vielzahl von Themen erörtert wurde, die alle mit den Sicherheitsbedenken zusammenhängen, die die Region derzeit plagen.

Im Anschluss an den Besuch fand ein Treffen zwischen dem stellvertretenden Generaldirektor der Puntland Maritime Police Force (PMPF), Mohamud Silal Omar, und hochrangigen Offizieren der EU-Marine Force (EU-NAVFOR) Operation Atalanta, insbesondere der ESPS NUMANCIA, statt.

Sie erörterten Sicherheitsfragen in der Region und waren sich einig, dass die Bedrohung des regionalen Friedens und der Stabilität durch gemeinsame Operationen beider Parteien abgewendet werden kann. Zu den besprochenen Themen gehörten Seepiraterie, illegale Fischerei, illegaler Waffenhandel, Drogenhandel und Terrorismus auf See.

Sie sprachen auch über die Erfolgsquote der bisherigen gemeinsamen Operationen und darüber, wie der Austausch von Erkenntnissen den Kampf gegen die Gesetzlosigkeit unterstützt hat.

Die effektive Partnerschaft zwischen der PMPF und EU-NAVFOR wurde durch die beachtlichen Ergebnisse bei der genauen Überwachung der Piratenaktivitäten und der Vereitelung ihrer konzertierten Versuche, Schiffe anzugreifen, unterstrichen.

Das Treffen gipfelte in dem Konsens, wirksamere und aggressivere Strategien zur Verhinderung von Bedrohungen der maritimen Sicherheit sowie zur weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit zu entwickeln. (Quelle: Newsletter Business Insider)