Westafrika: Togo auf dem 1. Platz bei Förderung weiblicher Führungspositionen in Entscheidungsgremien (Weltbank)

Weltweit ist das Thema Gleichstellung der Geschlechter nach wie vor eine große Herausforderung. Eine Gender-Analyse der Weltbank untersuchte die Entwicklung von Frauen in Führungspositionen in Regierung, Wirtschaft und Unternehmertum. Gesetze und Vorschriften wurden analysiert, die die wirtschaftlichen Möglichkeiten von Frauen in 190 Volkswirtschaften beeinflussen. Ihr Abschlussbericht zeigt ermutigende Ergebnisse für Togo.

Der Bericht „Women, Business and the Law 2021“ basiert auf acht Indikatoren: Mobilität, Arbeitsplatz, Gehalt, Heirat, Elternschaft, Unternehmertum, Vermögen und Ruhestand. Togo liegt auf Platz 1 in Westafrika und auf Platz 7 in Afrika südlich der Sahara. Diese Platzierung ist das Ergebnis der Bemühungen Togos um die Förderung von Frauen.

Laut dem Bericht haben zwischen 2019 und 2020 27 Volkswirtschaften in allen Regionen Reformen zur Stärkung der Gleichstellung der Geschlechter verabschiedet, darunter Madagaskar, Sierra Leone, Benin, Senegal und Äthiopien in Subsahara-Afrika.

Mit einer Punktzahl von 84,4, die höher ist als der Durchschnitt der bewerteten Länder in Subsahara-Afrika (71), rangiert Togo in dem Bericht auf Platz 7 vor Liberia, Elfenbeinküste, Mosambik, Sambia, Tansania, Kenia, Ruanda und auf Platz 1 in Westafrika.

Der Bericht stellt fest, dass in Togo die anerkannten Rechte für Frauen 84% der anerkannten Rechte für Männer ausmachen. Nach diesem Index für die Gleichberechtigung von Frauen aus dem Jahr 2021 liegt Mauritius mit einem Wert von 91,9 auf dem ersten Platz in Afrika südlich der Sahara. Das sind nur 7,5 mehr als in Togo. Es könnte durchaus sein, dass Mauritius im nächsten Bericht von Togo eingeholt wird.