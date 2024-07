Westafrika: UN-Gesandter lobt demokratische Erfolge in mehreren Ländern

Leonardo Santos Simão

Der UN-Gesandte für Westafrika und die Sahelzone, Leonardo Santos Simão, begrüßte am Freitag vor dem Sicherheitsrat die Erfolge demokratischer Praktiken in mehreren Ländern der Region, bedauerte jedoch, dass der politische und staatsbürgerliche Raum in anderen, insbesondere in den Übergangsländern, weiter schrumpft.

In seiner Rede vor den Ratsmitgliedern erinnerte Leonardo Santos Simão, Leiter des Büros der Vereinten Nationen für Westafrika und die Sahelzone (UNOWAS), zunächst daran, dass Westafrika mit tiefgreifenden Herausforderungen konfrontiert ist: wachsende Unsicherheit, zunehmende humanitäre Krisen und ein Mangel an ausreichender Zusammenarbeit zwischen den Staaten, um diese Herausforderungen, insbesondere im Bereich der Sicherheit, wirksam anzugehen.

Ein angespannter Kontext

Diese Probleme werden seiner Ansicht nach durch die angespannten Beziehungen zwischen einigen Mitgliedstaaten und der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) verschärft.

Auch die sozioökonomische Lage bleibt besorgniserregend, mit einem verlangsamten Wachstum, das durch diese politischen und sicherheitspolitischen Instabilitäten verschärft wird. Aufgrund der Unsicherheit sind etwa sieben Millionen Menschen innerhalb ihres Landes vertrieben worden oder über die Grenzen geflohen. Millionen von Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Menschen sind mit fehlender Stromversorgung, der Schließung von Gesundheitszentren und der Unterbrechung anderer Dienstleistungen konfrontiert. Darüber hinaus bleiben mehr als 8.000 Schulen geschlossen.

„Trotz dieser angespannten Lage ist es wichtig, auch die bemerkenswerten Erfolge bei den demokratischen Praktiken anzuerkennen, die sich in mehreren Ländern abzeichnen und die von der Widerstandsfähigkeit und dem Engagement für demokratische Regierungsführung zeugen“, sagte Simão.

Er stellte fest, dass Mauretanien gerade eine Präsidentschaftswahl innerhalb der verfassungsmäßigen Fristen abgehalten hat.

Im Senegal lösten starke Institutionen eine politische Krise und „ebneten den Weg für die Wahl eines jungen Führers, der die von der Jugend in der gesamten Region propagierte Hoffnung auf Wandel trägt“.

In Ghana bereitet sich das Land nach der Durchführung von Vorwahlen, die die innerparteiliche Demokratie stärken, auf einen weiteren Wahlgang zur Wahl des nächsten Präsidenten vor, da das derzeitige Staatsoberhaupt die verfassungsmäßige Obergrenze von zwei Amtszeiten erreicht hat.

In Liberia trat eine neue Regierung nahtlos die Nachfolge von Präsident George Weah an.

Der UNOWAS-Chef bedauerte jedoch die geringe Zahl weiblicher Kandidaten für Wahlämter und begrüßte Frauen, die bei den Präsidentschaftswahlen im Senegal kandidierten.

Er forderte die Länder der Region auf, ihre gesetzlichen Rahmen und die Art und Weise ihrer Umsetzung, insbesondere auf der Ebene der politischen Parteien, anzupassen, damit mehr Frauen eine Chance haben, Führungspositionen auf allen Ebenen zu übernehmen.

Verzögerte Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung in den Transformationsländern.

Anderswo in der Region betonte der UN-Gesandte, dass „der politische und staatsbürgerliche Raum weiter schrumpft, insbesondere in den Übergangsländern“ (Guinea, Mali, Burkina Faso und Niger). „Die Übergangsregime haben die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung verzögert, was eine anhaltende Unsicherheit befürchten lässt“, fügte er hinzu.

Während Menschenrechtsorganisationen von Übergriffen auf Zivilisten berichten, haben neue Gesetze und politische Maßnahmen die bürgerlichen Freiheiten in den Übergangsländern eingeschränkt, da angebliche Menschenrechtsverletzungen die Kluft zwischen den Gemeinschaften verfestigen, so seine Einschätzung.

Im benachbarten Guinea-Bissau wurde der Prozess gegen Verdächtige im Zusammenhang mit dem Putschversuch von 2022, von denen die meisten seit über zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzen, auf unbestimmte Zeit verschoben, da die Anwälte unter anderem die Frage nach der Legitimität des Militärgerichts, seiner Zusammensetzung und seiner Zuständigkeit aufgeworfen hatten.

Simão zufolge stehen Fragen der Gerechtigkeit und der Rechenschaftspflicht im Mittelpunkt vieler Konflikte in der Region. In Guinea wirft 15 Jahre später der laufende Prozess über die brutale Militärrepression vom 28. September 2009 ein Schlaglicht auf die tiefen gesellschaftlichen Brüche und den Wunsch nach Gerechtigkeit und Versöhnung.

UNOWAS verfolgt auch aufmerksam die Bemühungen der Regierung, der politischen Akteure und der Zivilgesellschaft in Gambia, die Verabschiedung einer neuen Verfassung, die die Bestrebungen des Volkes verkörpert, zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Die Vorteile des Regionalismus

Der Leiter des UNOWAS stellte fest, dass die Regierungen der drei Staaten der zentralen Sahelzone weiterhin behaupten, dass die ECOWAS nicht mehr ihren Interessen diene, und infolgedessen ihre Beteiligung an den regionalen Mechanismen der Sicherheitskooperation reduziert haben, obwohl Terrorismus und grenzüberschreitende organisierte Kriminalität eine allgegenwärtige Bedrohung bleiben und sich weiter auf die Küstenländer ausbreiten.

Eine Abkehr von der ECOWAS würde bedeuten, auf die wichtigsten Vorteile des ECOWAS-Regionalismus – regionale Integration, Freizügigkeit, Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich und eine integrierte regionale Wirtschaft – zu verzichten. Dies würde beiden Seiten zum Nachteil gereichen, warnte er.

Er begrüßte den Ansatz der ECOWAS, einen energischeren Umgang mit ihren Verpflichtungen gegenüber den drei Ländern zu erleichtern, insbesondere durch die jüngste Ernennung von Präsident Bassírou Diomaye Diakhar Faye aus dem Senegal zum Vermittler in Zusammenarbeit mit Präsident Faure Essozimna Gnassingbé aus Togo.

Leonardo Santos Simão rief die ECOWAS und die regionalen Führer dazu auf, der Solidarität der ECOWAS und der Bewahrung der regionalen Einheit in Westafrika Vorrang einzuräumen. (UNO, Text und Foto)