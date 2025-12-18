Wie Westafrika zum 450-Milliarden-Dollar-Geschäft des Menschenhandels beiträgt

Der Menschenhandel, der jährlich schätzungsweise 450 Milliarden US-Dollar einbringt, wird Berichten zufolge durch bestimmte finanzielle Gewohnheiten und Praktiken angetrieben, der auf den Märkten Westafrikas weit verbreitet ist.

Aufgrund von Armut und Arbeitslosigkeit hat sich die informelle Wirtschaft in Westafrika zu einem boomenden Ökosystem für Millionen von Menschen entwickelt, die keinen Zugang zum formellen Arbeitsmarkt haben. Während dies den Erhalt eines beträchtlichen Teils der Arbeitskräfte gesichert hat, hat es leider auch bestimmte illegale Aktivitäten begünstigt.

Eine dieser Aktivitäten ist die zutiefst verwerfliche und weitgehend unkontrollierbare Menschenhandelsindustrie – ein illegales Geschäft, das trotz internationaler Bemühungen, seine Reichweite einzudämmen und seine Netzwerke zu zerschlagen, weiterhin floriert.

Bei einer kürzlich in Lagos abgehaltenen Veranstaltung wurden alarmierende Statistiken und Erkenntnisse veröffentlicht, die die bedeutende Rolle des informellen Sektors in Westafrika im Zusammenhang mit Menschenhandel hervorhoben.

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) schätzt, dass die Einnahmen von Menschenhändlern mit denen einiger der größten Unternehmen der Welt vergleichbar sind. Schätzungen zufolge halten Menschenhändler weltweit 49,6 Millionen Menschen in moderner Sklaverei fest, darunter 12 Millionen Kinder. Bis 2024 erwirtschaftete dieser illegale Sektor Milliarden US-Dollar durch erzwungene kommerzielle sexuelle Ausbeutung (ILO und Vereinte Nationen, 2024).

Bei der Eröffnungszeremonie des GIABA-ECOWAS Gender Development Centre Regionalforums zu Frauen und transnationaler organisierter Kriminalität: Risiken des Menschenhandels in Westafrika erklärte der Generaldirektor von GIABA, Edwin Harris, dass Menschenhandel im regionalen Staatenbund weit verbreitet sei.

Vertreten durch den kommissarischen Direktor für Politik und Forschung, Dr. Jeffery Isima, erklärte der Generaldirektor, Westafrika sei eine Region, in der Menschenhandel besonders stark verbreitet sei. „Westafrika hat also viele Probleme.“ Sowohl der innerstaatliche als auch der grenzüberschreitende Kinderhandel bestünden weiterhin fort. „Menschenhändler beuten nicht nur die Ressourcen der Menschen aus, sie nutzen auch unsere schwachen Finanzsysteme aus“, sagte er. Anschließend erläuterte er – wie in der Zeitung Punch berichtet –, wie der informelle Markt diese illegale Aktivität begünstigt.

Wie der informelle Markt in Westafrika den Menschenhandel antreibt

„Die Informalität der Wirtschaftssysteme, in denen wir alle leben: Geld wird bar bezahlt, alles ist informell. Es ist schwierig, Geldbewegungen über das Banken- und Finanzsystem nachzuverfolgen. Die Struktur unseres Finanzsystems besteht größtenteils aus informellen Transaktionen; sie ist überwiegend bargeldbasiert. Normalerweise sollte man zum Beispiel beim Kauf eines Autos zur Bank gehen, einen Scheck ausstellen oder mit einer Bankkarte bezahlen. Doch die Menschen ziehen Bargeld vor. In den meisten Teilen Westafrikas erfolgen Zahlungen in bar“, erklärte der Generaldirektor. „Menschen bevorzugen Bargeld, und wenn Zahlungen bar erfolgen, entzieht man sich der Nachverfolgbarkeit. Es ist schwierig, Geldbewegungen zu überwachen. Wenn bei einer solchen Transaktion etwas schiefläuft, ist es schwer nachzuvollziehen, wer gekauft und wer verkauft hat. Informalität und Bargeldtransaktionen erleichtern Geldwäsche und andere Finanzverbrechen, weil es schwierig ist, Kriminalität in einem solchen Umfeld zu bekämpfen.

Was wir dagegen tun, ist zunächst, die nigerianische Regierung dabei zu unterstützen, die finanzielle Inklusion zu verbessern und die bargeldlose Politik wirksam umzusetzen, damit Menschen – auch bei großen oder umfangreichen Transaktionen – elektronische Zahlungssysteme nutzen können, die im Problemfall leichter nachzuverfolgen sind“, führte er weiter aus.

Der Generaldirektor merkte zudem an, dass Frauen und Kinder zwar weltweit einen erheblichen Anteil der Opfer des Menschenhandels ausmachen, in manchen Fällen jedoch auch aktiv an der Aufrechterhaltung dieses unmenschlichen Handels beteiligt seien.

„Wenn ich sage, dass Frauen Opfer sind, denkt man: ‚Oh, Frauen sind Opfer.‘ Nein. Manchmal sind sie Täterinnen. Manchmal übernehmen Frauen freiwillig und bewusst eine zentrale Rolle im kriminellen Prozess. Und nicht nur das – sie sind aktiv beteiligt. Sie überreden junge, arme Mädchen aus ländlichen Gemeinden. In Europa treten sie als eine Art Mutterfigur auf, die die Mädchen empfängt. Die Opfer leben in ihren Häusern. Sie stellen Unterkünfte für Unterkunft und Prostitution bereit. Frauen sind also beteiligt – sie sind nicht nur Opfer“, sagte er.

Auch die nationale GIABA-Korrespondentin und Generaldirektorin der Nigerian Financial Intelligence Unit, Hafsat Bakari, vertreten durch Mrs. Biola Shotunde, ging näher auf das Thema ein. „Nach Schätzungen von ILO und UNODC erwirtschaftet der Menschenhandel nach der Abschaffung der Sklaverei jährlich über 450 Milliarden US-Dollar. Dies ist ein enormes und beunruhigendes Problem, das zu den umsatzstärksten kriminellen Aktivitäten der Welt zählt. Frauen und Mädchen machen weltweit über 60 Prozent der identifizierten Opfer aus, wobei sexuelle Ausbeutung und häusliche Gewalt in unserer Region besonders verbreitet sind“.

Hinter jedem Opfer des Menschenhandels steht ein klar definierter finanzieller Kreislauf: Zahlungen für Anwerbung, Transport, Dokumentation, Unterbringung und Ausbeutung.

Diese Erlöse werden über Banken, Konten, Mobiltelefon-Plattformen, informelle Überweisungssysteme, Scheinfirmen sowie zunehmend über digitale und kryptobasierte Kanäle und transnationale Rechtsräume gewaschen.

Aus diesem Grund kann Menschenhandel nicht wirksam bekämpft werden, ohne Instrumente zur Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung in unsere nationalen und regionalen Kriminalitätsbekämpfungssysteme zu integrieren“, fügte sie hinzu. (Quelle: Newsletter Businessinsider)