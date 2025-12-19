Spannungen zwischen den USA und Südafrika verschärfen sich – Washington droht erneut wegen Afrikaner-Flüchtlingsplans

Die Vereinigten Staaten haben Südafrika scharf kritisiert wegen dessen Vorgehens, das sie als Festnahme, Schikanierung und „Doxing“ amerikanischer Regierungsvertreter im Zusammenhang mit einem umstrittenen Flüchtlingsprogramm für weiße Afrikaner bezeichnen. Damit eskaliert ein diplomatischer Streit, der bereits internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

In einer scharf formulierten Erklärung, die von der US-Botschaft und dem US-Konsulat in Südafrika unter der Überschrift „Doxing und Schikanierung amerikanischer Regierungsvertreter durch die südafrikanische Regierung“ veröffentlicht wurde, erklärte Washington, man verurteile „auf das Schärfste“ die Maßnahmen gegen US-Personal, das humanitäre Aufgaben wahrnehme.

Die Erklärung folgt auf einen früheren Bericht von Business Insider Africa, dem zufolge kenianische Staatsangehörige zwischen die Fronten eines wachsenden Konflikts zwischen südafrikanischen Behörden und mit den USA verbundenen Akteuren im Zusammenhang mit dem Afrikaner-Flüchtlingsprogramm geraten seien. Dieses Programm ist zu einem Brennpunkt umfassender politischer Spannungen zwischen Pretoria und Washington geworden.

Dem Bericht zufolge führte das südafrikanische Innenministerium eine Razzia in Johannesburg durch, nachdem Geheimdienstinformationen darauf hindeuteten, dass einige Kenianer kürzlich mit Touristenvisa nach Südafrika eingereist waren, dort jedoch bezahlter Arbeit in einem Zentrum nachgingen, das Anträge sogenannter „Afrikaner-Flüchtlinge“ bearbeitet.

Nach der Razzia wurden sieben kenianische Staatsangehörige, die illegal in der Einrichtung arbeiteten, welche Flüchtlingsanträge für die Vereinigten Staaten bearbeitet, abgeschoben und mit einem fünfjährigen Einreiseverbot für Südafrika belegt.

USA warnen vor Konsequenzen wegen Behandlung amerikanischer Regierungsvertreter

Nach Angaben der US-Regierung hielten südafrikanische Behörden kürzlich amerikanische Regierungsvertreter fest, die rechtmäßige humanitäre Arbeit leisteten, und veröffentlichten zudem öffentlich deren Passdaten.

Washington bezeichnete die Weitergabe persönlicher Identifikationsdaten als „inakzeptable Form der Schikanierung“, durch die die betroffenen Beamten in Gefahr gebracht worden seien. „Dies kann nur als ein Versuch gewertet werden, Mitarbeiter der US-Regierung in Südafrika bei der Ausübung offizieller Aufgaben einzuschüchtern“, heißt es in der Erklärung weiter. Die Vereinigten Staaten würden keinerlei Drohungen oder Einschüchterungen gegenüber ihren Regierungsvertretern oder Bürgern dulden, die sich legal im Ausland aufhalten und dort arbeiten.

Die USA warnten, dass ein Versäumnis der südafrikanischen Regierung, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, zu „schwerwiegenden Konsequenzen“ führen werde. Dies deutet darauf hin, dass der Streit – sollte er ungelöst bleiben – auf breitere diplomatische oder politische Maßnahmen ausgeweitet werden könnte.

Laut CNN wurden während der Razzia zwei US-Regierungsangestellte kurzzeitig festgehalten. In einer Stellungnahme Südafrikas hieß es jedoch, dass keine amerikanischen Regierungsvertreter verhaftet worden seien.

Der Vorfall verschärft die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Südafrika und den Vereinigten Staaten, die in den vergangenen Jahren bereits durch Differenzen in der Außenpolitik, unterschiedliche Positionen zu Menschenrechten sowie Pretorias Haltung zu globalen geopolitischen Konflikten belastet waren.

Besonders sensibel ist das Afrikaner-Flüchtlingsprogramm geworden. Südafrikanische Regierungsvertreter weisen Darstellungen zurück, die ihrer Ansicht nach die innenpolitische Lage des Landes verzerren, während Washington sein Engagement als rein humanitär darstellt.

Bislang hat die südafrikanische Regierung noch keine ausführliche öffentliche Antwort auf die Erklärung der USA veröffentlicht.

Die ungewöhnlich direkte Wortwahl aus Washington deutet jedoch auf wachsende Ungeduld hin und erhöht den Einsatz für die bilateralen Beziehungen – zu einem Zeitpunkt, an dem beide Länder sich in einem zunehmend angespannten globalen diplomatischen Umfeld bewegen. (Quelle: Newsletter Businessinsider)