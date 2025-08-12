Wien: Algerier klammert sich außen an Hochgeschwindigkeitszug!

Ein junger Algerier hat eine ungewöhnliche und völlig leichtsinnige Aktion auf einem Hochgeschwindigkeitszug (TGV) zwischen Zürich in der Schweiz und Wien in Österreich begangen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, den 9. August. Der Fahrgast des Schnellzugs der österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) war während eines Halts am Bahnsteig des Bahnhofs der Stadt St. Pölten für eine Zigarettenpause ausgestiegen.
Er wollte seinen Zug nicht verpassen – und klammerte sich gefährlich außen fest
Als der Zug in Richtung Wien wieder abfuhr, befand sich der unachtsame algerische Reisende nicht an Bord. Für ihn kam es jedoch nicht infrage, am Bahnsteig zurückzubleiben. Kurzerhand sprang er in den Zwischenraum zweier Waggons und klammerte sich fest.
Nach Aussage eines Mitreisenden, den die österreichische Boulevardzeitung Heute zitierte, sprang der Mann buchstäblich zwischen zwei Waggons, nachdem der Zug bereits angefahren war, weil er „seinen Zug nicht verpassen wollte“.
Nachdem er einige Kilometer außen am Zug mitgefahren war, „hat er offenbar gemerkt, dass mit 200 km/h zu fahren doch nicht so cool ist“, so der Augenzeuge ironisch.
Er begann, an die Fenster zu klopfen, um das Zugpersonal auf seine gefährliche Lage aufmerksam zu machen. Der Lokführer musste eine Notbremsung einleiten, um Schlimmeres zu verhindern und dem leichtsinnigen Fahrgast das Wiedereinsteigen zu ermöglichen.
„So etwas endet normalerweise tödlich“
Bei der Ankunft am Bahnhof Wien-Meidling wurde der Reisende von der örtlichen Polizei festgenommen. Auf die Frage nach seinem Verhalten erklärte er, er habe seine im Zug befindlichen Gepäckstücke nicht zurücklassen wollen.
Das österreichische Medium berichtet zudem, dass der 24-Jährige keinen gültigen Aufenthaltstitel vorweisen konnte, was zu seiner vorläufigen Festnahme führte. Sollte die Bahngesellschaft Anzeige erstatten, drohen ihm sogar strafrechtliche Konsequenzen.
Dieser leichtsinnige Reisende hatte außergewöhnliches Glück, als er spontan beschloss, sich außen an einem Schnellzug festzuhalten. „Das ist unverantwortlich, so etwas endet normalerweise tödlich“, kommentierte ein Sprecher der österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). (Quelle: visa-algerie.com)