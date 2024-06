Zentralafrika: Kunsthandwerker in Hauptstadt Bangui brutal misshandelt, nachdem er einen Auftrag von Wagner ausgeführt hatte

In Bangui kursiert seit dem Wochenende eine schockierende, mit Fotos belegte Geschichte. Ein Kunsthandwerker musste am Samstag, den 22. Juni, in die Notaufnahme geschickt werden, nachdem er durch die Hände der russischen Ex-Wagner-Söldner gegangen war. Er wurde abgeführt und verprügelt, weil seine Kunden sich weigerten, den für Gravuren festgesetzten Preis zu zahlen, berichtet RFI.

Bis dahin hatten sich die russischen Söldner, die den Markt an der Kathedrale Notre-Dame in Bangui besuchten, wie alle Kunden verhalten, oft den Preis verhandelt oder manchmal über die Qualität der geleisteten Arbeit geschimpft. Doch ein Streit nahm an diesem Samstag für einen der Aussteller eine andere Wendung, als er manu militari abgeführt wurde. Nachdem sie mehrmals versucht hatten, ihn in die Finger zu bekommen, riefen die unzufriedenen Wagner-Leute die zentralafrikanische Polizei an und stellten den Handwerker als „Rebellen“ dar.

Als dieser mehrere Stunden in den Händen der Wagner in ihrem Lager am Flughafen zurückblieb, wurde er einer Erstickungssimulation und einer ordentlichen Prügelstrafe unterzogen. Erst durch die Intervention sehr hoher zentralafrikanischer Behörden wurde er freigelassen und in ein Krankenhaus gebracht.

Als der Holzschnitzer ohne Röntgen- oder CT-Aufnahmen nach Hause zurückkehrte, klagte er über Schmerzen und vor allem Schwindel, die durch die Schläge auf den Kopf verursacht worden waren. Laut der Erzählung des Bloggers Rosmon Zokoué, die von zwei Zeugen bestätigt wurde, war der Auslöser die Weigerung der Kunden, den zuvor festgelegten Wert für das Schnitzen von drei Ebenholzplatten zu bezahlen. Diese ovalen Platten mit der Gravur „1W9“ ist eines der Wagner-Symbole, die Söldner in letzter Zeit an vielen Orten in der Hauptstadt gesprüht haben.