Zukunftsaussichten: Das Deutsch-Afrikanische Energieforum am 1. und 2. Juni in Hamburg

Welche Rolle wird Afrika zukünftig als Energieproduzent spielen? Wie wird Europa davon profitieren? Was können deutsche Unternehmen zum Boom erneuerbarer Energien in Afrika beitragen? Dies sind einige der Fragen, um die es am 1. und 2. Juni 2022 beim 15. Deutsch-Afrikanischen Energieforum in Hamburg gehen wird.

In diesem Jahr findet das Energieforum in einer energiewirtschaftlich besonderen Situation unter Beteiligung vieler internationaler Experten statt. Diese werden sich u.a. mit dem industriellen Einsatz von Solarenergie, mit sektorübergreifenden Partnerschaften bei Wasserstoffprojekten, mit Fragen der Netzinfrastruktur, mit den Rahmenbedingungen und der Finanzierung von Energieprojekten und dem Aufbau erfolgreicher Konsortien beschäftigen.

Angekündigt haben sich die Energieminister aus Burundi, Äthiopien, Ghana, Libyen, Malawi, Senegal, Sudan und Simbabwe, sowie die Kommissarin der Afrikanischen Union für Infrastruktur, Energie und IKT, Frau Dr. Amani Abou-Zeid. Die Bundesregierung wird durch den Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Herrn Dr. Patrick Graichen, vertreten.

Fortlaufend aktualisierte Informationen (in Englisch) finden Sie auf der Website des Energieforums unter https://www.energyafrica.de. (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft e.V.)