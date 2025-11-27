WELT-SICHTEN / Kenia: Abtreibung mit Bleichmittel

Wo Abtreibung tödlich sein kann: In Kenia werden viele Frauen ungewollt schwanger und stehen ohne Hilfe da. Weil sichere Abtreibungen in den ärmsten Vierteln Nairobis unerreichbar sind, sind gefährliche und gesundheitsschädliche Methoden gang und gäbe.
„Ich wusste, dass es mich umbringen könnte, aber ich hatte keine andere Wahl“, sagt die 27-jährige Margarete. Sie lebt in Kibera, einer von Nairobis informellen Siedlungen, und hat ihre Schwangerschaft beendet, indem sie Bleichmittel geschluckt hat. Das hat zu langandauernden Blutungen geführt. Die Schmerzen in ihrem Unterleib sind unerträglich. Sie liegt zusammengerollt auf einem abgenutzten Sofa und starrt auf ein verblasstes Jesus-Poster an der Wand.
