Afrika: Beschlüsse und Ankündigungen der politischen Führer zum neuen Jahr

Die afrikanischen Staatschefs haben ihre traditionellen Neujahrsansprachen im Fernsehen gehalten. Hier sind Auszüge aus einigen ihrer Reden in Kamerun, Gabun, Tschad, Guinea und Mali, die RFI veröffentlicht hat.

In seiner traditionellen Ansprache zum Jahresende sprach der Präsident von Kamerun, Paul Biya, nach einem Rückblick auf die Errungenschaften seiner Regierung und bedeutende Ereignisse des vergangenen Jahres (wie die Überschwemmungen im äußersten Norden, die über 200.000 Menschen betroffen haben), von einem „Jahr voller Herausforderungen“ für 2025. Angesichts der bevorstehenden Regional- und Präsidentschaftswahlen richtete der bald 92-jährige Präsident eine Botschaft an die Mitglieder der RDPC: „Meine Entschlossenheit, Ihnen zu dienen, bleibt ungebrochen und wird täglich stärker.“

In Mali ehrte der Übergangspräsident, General Assimi Goïta, in seiner Ansprache die zivilen und militärischen Verluste und kündigte an, den Kampf gegen Korruption zu verstärken und die nationale Kultur stärker in den Vordergrund zu stellen. In seiner Rede erwähnte er jedoch keine bevorstehenden Wahlen. Der Präsident zeigte sich erfreut über Fortschritte im Bereich der Sicherheit und die Stärkung der Konföderation der Sahel-Staaten und erklärte, dass „2025 das Jahr der Kultur“ sein werde.

In Gabun zog Brice Clotaire Oligui Nguema (Foto), Präsident der Übergangsregierung, in seiner Neujahrsbotschaft eine positive Bilanz der Transition, die in acht Monaten enden soll. Der Anführer des Staatsstreichs vom 30. August, der das Regime der Bongo-Familie beendet hatte, zeigte sich zufrieden, die Gabuner versöhnt und Schlüsselbereiche der nationalen Wirtschaft wie Öl, Holz und Transport zurückgewonnen zu haben. Oligui Nguema versprach außerdem freie und transparente Wahlen im Rahmen des Abschlusses der Übergangszeit.

In Guinea kündigte Präsident Mamadi Doumbouya in seiner Ansprache an die Nation an, dass „2025 ein Wahljahr“ sein werde. Geplant sind Parlaments-, Präsidentschafts- und Kommunalwahlen sowie ein Referendum zur Annahme einer neuen Verfassung. Nach einer Kampagne zur Registrierung und Bewertung der politischen Parteien hatte die Regierung Ende Oktober die Auflösung oder Suspendierung von 50 % der Parteien bekannt gegeben. Am Dienstagabend erklärte Mamadi Doumbouya, dass die vollständige Wiederaufnahme der politischen Aktivitäten mit Blick auf die Wahlen erfolgen werde. „2025 wird ein entscheidendes Wahljahr, um die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung abzuschließen. Im ersten Quartal werde ich ein Dekret zur Festlegung des Wahltermins für das Referendum unterzeichnen. Die vollständige Wiederaufnahme der politischen Aktivitäten wird ab 2025 in Kraft treten.“

Im Tschad hielt Präsident Mahamat Idriss Déby am Dienstagabend seine Neujahrsansprache im nationalen Fernsehen. Diese Rede hatte den Charakter einer politischen Grundsatzerklärung, da das Land den Übergang abgeschlossen hat, der vor dreieinhalb Jahren mit dem Tod seines Vaters Idriss Déby begann. Der Tschad verfügt nun über eine neue Verfassung und wird bald eine neue Nationalversammlung haben, sobald die Ergebnisse der Wahlen vom vergangenen Sonntag vorliegen. Déby blickte in die Zukunft, versicherte, die Erwartungen der Tschadier gehört zu haben, und ging auf die Aufkündigung der Verteidigungsabkommen mit Frankreich ein.