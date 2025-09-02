Afrika-Kurznachrichten vom 02.09.2025

Senegal verkündet „vollständige Genesung“ des importierten Mpox-Falls Der erste Mpox-Fall, der am 22. August im Senegal diagnostiziert wurde, ist geheilt und wurde am Montag aus dem Krankenhaus entlassen, wie das Ministerium für Gesundheit und Soziales (MSAS) mitteilt. „Das MSAS informiert die nationale und internationale Öffentlichkeit über die vollständige Genesung des Patienten, der am 22. August 2025 positiv auf Mpox getestet wurde“, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums.

Der Patient „wurde als genesen erklärt und am Montag, den 1. September 2025, aus dem Krankenhaus entlassen“, heißt es weiter. Zudem werden „die 30 identifizierten Kontaktpersonen von den Gesundheitsteams streng überwacht, ohne dass bislang ein Verdachtsfall gemeldet wurde“ (Quelle: APS).

Burkina Faso: Übergangsparlament verabschiedet neues Personen- und Familienrecht Die Übergangsversammlung hat am Montag, den 1. September 2025, in Ouagadougou einstimmig den Entwurf für ein neues Personen- und Familienrecht mit 71 anwesenden Abgeordneten verabschiedet. Die Regierung Burkina Fasos hat zahlreiche Gesetzesreformen eingeleitet, um das juristische Umfeld zu modernisieren und die sozioökonomische Entwicklung der Gesellschaft zu berücksichtigen. Das „Land der aufrichtigen Menschen“ will sich damit ein Personen- und Familienrecht geben, das im Einklang mit den Wünschen des Volkes steht und sich am ursprünglichen Gesellschaftsmodell orientiert – zum Nutzen der gesamten Bevölkerung (Quelle: Sidwaya).

Katar investiert 70 Milliarden US-Dollar im südlichen Afrika Der katarische Fonds Al-Mansour Holding hat einen beispiellosen Investitionsplan in Höhe von 70 Milliarden US-Dollar im südlichen Afrika angekündigt. Betroffen sind vier Länder: Botswana, Mosambik, Sambia und Simbabwe – mit Projekten, die von Energie bis Gesundheit reichen. Diese Finanzoffensive erfolgt in einem Kontext des westlichen Rückzugs vom Kontinent und verdeutlicht die wachsende Rolle der Golfstaaten in den wirtschaftlichen und geopolitischen Gleichgewichten Afrikas (Quelle: Afrik.com).

Die kamerunische Jugend vor der Präsidentschaftswahl Seit der Verwerfung der Kandidatur des Oppositionsführers Maurice Kamto durch den Verfassungsrat wirkt die Jugend Kameruns resigniert. Ohne Kamto glaubt ein großer Teil der jungen Generation nicht mehr an die Legitimität der nächsten Präsidentschaftswahl, bei der der 92-jährige Amtsinhaber Paul Biya – seit 43 Jahren an der Spitze des Staates – als sicherer Sieger eines spannungslosen Urnengangs gilt. „Ich bin durchaus an der Politik meines Landes interessiert, da unsere Zukunft davon abhängt. Aber es gibt eine Reihe von Dingen, die wir noch abwarten, bevor wir Stellung beziehen.“ So äußert sich ein junger Straßenverkäufer in Douala. Andere wirken gar niedergeschlagen, überwältigt von den Entwicklungen (Quelle: Deutsche Welle).

Uganda: Beginn des Hochverratsprozesses gegen Oppositionsführer Kizza Besigye auf 1. Oktober verschoben In Uganda ist der historische Oppositionsführer gegen Präsident Yoweri Museveni, Kizza Besigye, der Eröffnung seines Hochverratsprozesses am Montagmorgen am Obersten Gerichtshof in Kampala ferngeblieben. Seit seiner Festnahme in Kenia im November letzten Jahres ist er inhaftiert; eine seiner Anwältinnen erklärte, ihr Mandant boykottiere die Anhörung. Bereits im August hatte die Verteidigung dem zuständigen Richter Befangenheit vorgeworfen, insbesondere nach der Ablehnung eines Kautionsantrags. Die Anhörung wurde auf den 1. Oktober verschoben (Quelle: La Dépêche Diplomatique).

Ghana enthebt die Oberste Richterin Gertrude Araba Esaaba Torkornoo ihres Amtes Die höchste Richterin Ghanas, Gertrude Araba Esaaba Torkornoo, wurde am Montag, den 1. September, durch den Präsidenten des Landes ihres Amtes enthoben. Dieser Schritt ist beispiellos in der Geschichte der IV. Republik und markiert den Abschluss einer sechsmonatigen Untersuchung wegen Veruntreuungsvorwürfen gegen die Richterin. Ihre Suspendierung während der Untersuchung war von der größten Oppositionspartei kritisiert worden. Die Präsidentschaft begründete die Entlassung mit der Verfassung und mit dem Bericht des Untersuchungsausschusses, der „begründete Fälle von Fehlverhalten“ feststellte (Quelle: RFI).

Tunesien: Washington verschärft den Ton gegenüber Kaïs Saïed Verletzung demokratischer Grundprinzipien, Unterstützung der palästinensischen Sache – Donald Trump sieht in Kaïs Saïed keine guten Signale. Die Beziehungen zwischen Tunesien und den USA verschärften sich Anfang August erneut, als die US-Regierung unter Trump einen Zoll von 25 % auf mehrere tunesische Produkte – insbesondere Agrarprodukte wie Olivenöl – verhängte. Diese Entscheidung kommt zu einer drastischen Kürzung der US-Hilfe hinzu und bestätigt das Klima des anhaltenden Misstrauens zwischen den beiden Hauptstädten (Quelle: Apanews).

Benin: Ein Naturdünger-Projekt auf Larvenbasis soll Afrika retten Die afrikanische Bevölkerung, derzeit auf 1,5 Milliarden geschätzt, dürfte sich bis 2070 verdoppeln. Dieses Wachstum erfordert eine stärkere Versorgung, während Abholzung und Klimawandel Nahrungsmittel zunehmend verknappen. Dieses Problem wird eines der zentralen Themen des Gipfels der afrikanischen Staatschefs sein, der diese Woche in Dakar stattfindet. Während Landwirte nach Lösungen suchen, verweist ein Projekt im Süden Benins auf Insekten als mögliche Antwort auf Umweltprobleme. In Tori arbeitet der junge Agronom Noel Obognon mit Larven, um große Mengen organischen Düngers zu produzieren (Quelle: Africanews).

Der Große Renaissance-Staudamm soll Äthiopien jährlich 1 Milliarde US-Dollar einbringen Das größte Wasserkraftwerk Afrikas wird im September eingeweiht, doch schon jetzt ist es der Stolz des äthiopischen Premierministers, der weitere Großprojekte ankündigt. In Äthiopien lebt fast jeder zweite Mensch ohne Zugang zu Strom. Der Mega-Staudamm am Nil, der im September in Betrieb genommen wird, soll Äthiopien langfristig 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr einbringen, so Premierminister Abiy Ahmed. Das Projekt hatte heftige Spannungen mit Nachbarländern, insbesondere Ägypten, ausgelöst. Der 2011 gestartete Bau kostete 4 Milliarden US-Dollar. Der Große Renaissance-Staudamm (GERD) gilt als größtes Wasserkraftwerk Afrikas: 1,8 Kilometer breit und 145 Meter hoch (Quelle: Jeune Afrique).

Marokko: Das Grand-Stadion von Agadir ist „bereit für die größten Veranstaltungen“ Das Grand-Stadion von Agadir ist bereits bereit, die größten Veranstaltungen auszurichten, erklärte am Montag in Agadir der Regionaldirektor der Nationalgesellschaft für Bau und Verwaltung sportlicher Anlagen (SONARGES), Hicham Allouli. Wie andere Stadien des Königreichs wird auch das Grand-Stadion von Agadir im Zuge der Vorbereitungen für den Afrika-Cup der Nationen (CAN 2025) renoviert und aufgerüstet. Die erste Phase betrifft die Anpassung an die CAN 2025, die zweite umfasst die vollständige Überdachung sowie eine Erweiterung der Tribünenkapazität von derzeit 41.800 auf 46.000 Plätze bis 2030 (Quelle: Maroc diplomatique).

