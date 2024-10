Afrika-Verein würdigt scheidenden ghanaischen Präsidenten für erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit

©Office of the President of the Republic of Ghana

Berlin, [09.10.2024] – Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft (AV) hat den scheidenden ghanaischen Präsidenten Nana Addo Dankwa Akufo-Addo für seine herausragenden Leistungen in der Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Ghana geehrt. Die Auszeichnung wurde am Rande des Hamburg Sustainability Summit in Hamburg übergeben.

Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des AV, hob in seiner Laudatio wichtige Erfolge der deutsch-ghanaischen Partnerschaft seit Addos Amtsantritt im Jahr 2017 hervor. „Präsident Akufo-Addo hat nicht nur Ghana, sondern auch Afrika auf die internationale Wirtschaftslandkarte gesetzt“, so Christoph Kannengießer. „Wir ehren seine Verdienste um die deutsch-ghanaische Zusammenarbeit und freuen uns, die Früchte dieser Partnerschaft in den kommenden Jahren zu sehen.“

Unter der Führung von Präsident Akufo-Addo wurde Ghana zu einem der attraktivsten Investitionsstandorte für deutsche Unternehmen in Afrika. Die Zahl der in Ghana aktiven deutschen Unternehmen stieg von 60 im Jahr 2016 auf 155 im Jahr 2024. Besonders hervorzuheben ist unter anderem der Aufbau der ghanaischen Automobilindustrie, der durch die Errichtung eines Volkswagen-Montagewerks in Accra und die Schaffung von 3.000 Arbeitsplätzen unterstützt wurde oder auch Investition eines deutschen Unternehmens in die lokale Verarbeitung von Kakao.

Der AV würdigt mit seiner Auszeichnung auch die aktive Rolle Addos in der G20 Compact with Africa Initiative sowie die Einführung des Programms für kostenfreie Sekundarschulbildung in Ghana, das über 1,6 Millionen Schülern den Zugang zu Bildung ermöglichte und eine wichtige Grundlage für die Anziehungskraft des für Investitionen ist. (AV)