Afrika: Wenn Teheran brennt, zahlt der Kontinent – Treibstoff, Geopolitik und Lebenshaltungskosten

Die jüngsten Angriffe gegen den Iran und die Ausweitung der Konfrontation im Nahen Osten sind für Afrika kein fernes geopolitisches Schauspiel. Es sind wirtschaftliche Erschütterungen, die sich direkt an den Zapfsäulen, in den Regalen der Supermärkte und in den Staatshaushalten bemerkbar machen.

Jedes Mal, wenn im Golf eine Krise ausbricht, reagieren die Weltmärkte sofort. Das globale Energiesystem ist weiterhin eng mit der Sicherheit der Schifffahrtsrouten im Persischen Golf verbunden, insbesondere mit der Straße von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der weltweiten Ölexporte transportiert wird. Selbst ohne vollständige Unterbrechung der Lieferungen rechnen Händler sogenannte „Risikoprämien“ ein. Schon die bloße Möglichkeit einer Eskalation lässt die Rohölpreise steigen.

Für Afrika ist das entscheidend

Die meisten afrikanischen Länder sind Nettoimporteure raffinierter Kraftstoffe. Steigen die internationalen Ölpreise, ist die Auswirkung unmittelbar: höhere Importkosten, Druck auf die Wechselkurse und steigende Preise an der Zapfsäule. Transporte werden teurer. Die Kosten für die Verteilung von Lebensmitteln steigen. Die Stromerzeugung in dieselabhängigen Volkswirtschaften verteuert sich. Die Inflation, die viele afrikanische Zentralbanken nur mühsam unter Kontrolle gebracht haben, droht erneut anzuziehen.

Die Folge ist ein vertrauter Druck auf die Haushalte. Taxitarife steigen schrittweise. Grundnahrungsmittel verteuern sich unauffällig. Regierungen stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Kraftstoffsubventionen wieder einführen – mit dem Risiko einer Belastung der öffentlichen Finanzen – oder Preisschwankungen zulassen und damit soziale Unzufriedenheit riskieren.

Dennoch gibt es Unterschiede auf dem Kontinent

Ölproduzierende Staaten wie Nigeria, Angola und Libyen können kurzfristig von steigenden Weltmarktpreisen profitieren. Höhere Exporterlöse können die Staatsfinanzen und Devisenreserven stärken. Allerdings werden diese Gewinne häufig durch Infrastrukturengpässe, Förderquoten und Governance-Herausforderungen begrenzt. Zudem können hohe Ölpreise das globale Wachstum bremsen und langfristig die Nachfrage verringern.

Für diversifizierte, aber energieimportierende Volkswirtschaften wie Südafrika ist die Lage komplexer. Ein schwacher Rand in Kombination mit steigenden Ölpreisen verschärft die inländischen Kraftstoffpreiserhöhungen. Das wirkt sich auf Produktionskosten und Verbraucherpreise aus und erschwert die Geldpolitik in einer ohnehin sensiblen Wachstumsphase.

Jenseits der Wirtschaft steht die Geopolitik

Afrikas diplomatische Haltung in solchen Konflikten ist selten eindeutig. Das strategische Interesse des Kontinents liegt in Stabilität – nicht in Parteinahme. Viele afrikanische Staaten pflegen Beziehungen sowohl zu westlichen Mächten als auch zu Golfstaaten und aufstrebenden Blöcken. In Foren wie den BRICS und der Afrikanischen Union wurde stets Multilateralismus und die friedliche Beilegung von Konflikten betont, statt militärischer Eskalation.

Es ist unwahrscheinlich, dass Afrika klar auf die eine oder andere Seite schwenkt. Der vorherrschende Instinkt bleibt ein neutraler Pragmatismus: Handelsrouten schützen, Energiesicherheit bewahren und eine Verstrickung in Großmachtrivalitäten vermeiden. In einer zunehmend multipolaren Welt bietet strategische Nicht-Blockbindung Flexibilität.

Doch die aktuelle Krise legt auch eine strukturelle Verwundbarkeit offen. Afrika ist überproportional externen Energieschocks ausgesetzt. Solange Raffineriekapazitäten nicht erweitert, strategische Reserven nicht gestärkt und der Übergang zu erneuerbaren Energien nicht beschleunigt werden, werden entfernte Konflikte weiterhin die innere Stabilität beeinflussen.

Die Angriffe gegen den Iran erinnern daran, dass Geopolitik und Lebensmittelpreise eng miteinander verknüpft sind. Für Afrika ist die Lehre nicht nur diplomatischer Natur – sie ist auch entwicklungsstrategisch. Energieunabhängigkeit, regionale Handelsintegration und wirtschaftliche Diversifizierung sind keine abstrakten Ziele mehr. Sie sind Schutzschilde gegen Volatilität.

In einer Welt zunehmender Spannungen bleibt für Afrika der klügste Weg eine konsequente Diplomatie nach außen und strukturelle Reformen im Inneren. (Quelle: allafrica.com)