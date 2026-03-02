Brain Drain: Afrika bildet seine Talente aus – die Welt zieht sie an

Jedes Jahr verlassen fast 70.000 qualifizierte Fachkräfte Afrika, was ein Defizit verschärft, das bis 2030 auf 6,1 Millionen Gesundheitsfachkräfte anwachsen könnte. Die Abwanderung von Kompetenzen stellt heute eine der größten Herausforderungen für die Entwicklung des Kontinents dar.
Laut der Afrikanischen Union emigrieren jährlich rund 70.000 Spezialisten – Ärzte, Ingenieure, Lehrkräfte oder Forschende – nach Europa, Nordamerika und in andere Regionen der Welt, auf der Suche nach besseren Arbeitsbedingungen, attraktiveren Gehältern und stabileren beruflichen Perspektiven.
Diese Dynamik verursacht erhebliche Kosten für die afrikanischen Volkswirtschaften, die die Ausbildung dieser Fachkräfte größtenteils finanzieren, häufig mit öffentlichen Mitteln. In strategisch wichtigen Sektoren wie Gesundheit und Bildung verschärfen diese Abwanderungen den Personalmangel, schwächen die öffentlichen Dienste und begrenzen die Fähigkeit der Staaten, auf die wachsenden Bedürfnisse der Bevölkerung zu reagieren.
Besonders stark betroffen ist der Gesundheitssektor. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation entfallen etwa 18 % der Weltbevölkerung auf Afrika, doch der Kontinent verfügt nur über 3 % des weltweiten Gesundheitspersonals. Die Lage könnte sich weiter verschlechtern: Bis 2030 wird ein Mangel von schätzungsweise 6,1 Millionen Gesundheitsfachkräften erwartet – vor dem Hintergrund eines starken Bevölkerungswachstums und einer steigenden Nachfrage nach medizinischer Versorgung.
Dennoch hat die Mobilität von Fachkräften nicht ausschließlich negative Auswirkungen. Afrikanische Diasporas überweisen jedes Jahr Milliardenbeträge in ihre Herkunftsländer und tragen teilweise zum Wissenstransfer, zu Investitionen und zur Umsetzung strukturierender Projekte bei.
Angesichts dieser Herausforderung plädieren afrikanische Institutionen für bessere Arbeitsbedingungen, die Modernisierung der Infrastruktur und eine stärkere Wertschätzung des Humankapitals. Ziel ist es, Talente im Land zu halten und ihre Mobilität in einen Entwicklungshebel zu verwandeln – statt in einen dauerhaften Verlust von Kompetenzen. (Quelle : tchadinfos)