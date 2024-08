Afrikanische Arbeitnehmer/innen können nicht aus dem Libanon fliehen

Trotz der Feuergefechte zwischen Israel und dem Libanon können afrikanische Migrant/innen im Libanon das Land aus einer Reihe von Gründen nicht verlassen, obwohl derzeit die Gefahr eines Krieges droht. Obwohl sie einen Reisepass besitzen, benötigen Hausangestellte ein von ihrem Arbeitgeber genehmigtes Ausreisevisum, um den Libanon zu verlassen.

Eulita Jerop, eine kenianische Hausangestellte im Libanon, sagte der BBC, sie wolle nach Hause. Aufgrund der Bedingungen ihres Arbeitsvertrags fällt es ihr jedoch schwer, den Libanon zu verlassen. „Es war so beängstigend. Man sagte uns, es seien keine Bomben, sondern Flugzeuge, die die Schallmauer durchbrechen“, berichtete die 35-jährige Wanderarbeiterin. „Aber die Geräusche waren so stark.“

Derzeit haben die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Australien, Frankreich und Kanada den Libanon als Hochrisikogebiet eingestuft und ihre Bürger aufgefordert, das Land sofort zu verlassen. Während es für die Bürger dieser Länder einfacher sein mag, das Land zu verlassen, ist dies für Afrikaner selbst mit Reisepass nicht möglich.

Dies ist im Rahmen des „Kafala“-Programms (Sponsoring) für ausländische Arbeitskräfte erlaubt, in dem schätzungsweise 250 000 Personen beschäftigt sind. „Kafala“ gibt Einzelpersonen oder Unternehmen die Erlaubnis, ausländische Arbeitskräfte zu beschäftigen. Dies bedeutet, dass ihr Einwanderungsstatus vollständig von ihrem Arbeitgeber abhängt und sie nur begrenzte Rechte haben“, so die BBC. Dieses System, das in mehreren arabischen Staaten trotz Kritik immer noch praktiziert wird, schafft auch Spielraum für Arbeitgeber, die Arbeitnehmer unterbezahlen und körperlich misshandeln.

Selbst mit allen erforderlichen Papieren stehen diese Migranten vor weiteren Herausforderungen: „Es gibt nur wenige Flüge und die sind sehr teuer“, erklärt Jerop. Ein Flug nach Kenia kann beispielsweise bis zu 1000 Dollar kosten. (Quelle: Newsletter Businessinsider)