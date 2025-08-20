Afrikas geopolitisches Schwergewicht könnte Frieden zwischen Israel und Gaza bringen

Ägypten ist als zentraler Vermittler im Gaza-Konflikt aufgetreten. Präsident Abdel-Fattah El-Sisi empfing in dieser Woche den katarischen Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani in Kairo, um die Friedensgespräche voranzutreiben.
Laut mit den Entwicklungen vertrauten Quellen könnte ein Durchbruch im Konflikt zwischen Hamas und Israel bevorstehen, nachdem die Hamas ihre Zustimmung zu einer Waffenruhe in Gaza signalisiert hat. Diese Entwicklung hat unter Diplomaten, die seit Monaten in festgefahrenen Gesprächen vermitteln, vorsichtige Hoffnungen geweckt.
Nach den mutmaßlichen Eckpunkten der Vereinbarung würde die Hamas die Hälfte der Geiseln freilassen, die sie noch aus dem Angriff vom Oktober 2023 auf Israel festhält – jenem Angriff, der den aktuellen Konflikt auslöste. Im Gegenzug würde Israel mehrere palästinensische Gefangene freilassen und seine Soldaten aus Teilen des Gazastreifens abziehen.
Wie Bloomberg berichtete, traf Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani diese Woche in Kairo zu Gesprächen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel-Fattah El-Sisi ein, wodurch die diplomatischen Bemühungen intensiviert wurden. Beide Seiten betonten die Notwendigkeit einer Einigung sowie die dramatische humanitäre Lage im Gazastreifen, wo mehr als zwei Millionen Menschen unter massiven Engpässen bei Lebensmitteln, Medikamenten und Unterkünften leiden.
Ägyptens Außenminister Badr Abdelatty äußerte vorsichtigen Optimismus und erklärte gegenüber Al-Qahera TV, dass eine Vereinbarung „sehr bald“ erreicht werden könnte, sofern Israel „politischen Willen und guten Willen“ zeige.
Auch der US-Botschafter Mike Huckabee erklärte im israelischen Armeesender, die Gespräche „haben offenbar wieder begonnen“, möglicherweise weil die Hamas „gehört hat, dass die Israelis fest entschlossen sind, sehr hart vorzugehen“. Er bekräftigte die Haltung der USA, die mit der Israels übereinstimmt: Hamas habe „keine Zukunft in Gaza“ und müsse als bewaffnete Regierungsorganisation zerschlagen werden. „Ich weiß nicht, was ihre Motivation ist, außer vielleicht die Dinge hinauszuzögern“, sagte Huckabee mit Blick auf die Hamas. „Aber wir müssen den Fokus behalten.“ (Quelle: Newsletter Businessinsider)