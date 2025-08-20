Afrikas geopolitisches Schwergewicht könnte Frieden zwischen Israel und Gaza bringen

AUGUST 2025

FORTLAUFEND:

STUTTGART, 01.08.-21.09.2025: Ausstellung "Connecting Roots: Collective Stories, Individual Identities" 15 künstlerische Positionen unterschiedlicher Regionen zusammen – aus Nordafrika, Nahost, Lateinamerika, Südasien und Europa. Ort: ifa Galerie. Mehr dazu HIER.

SAARBRÜCKEN , bis 25.08.2025: Ausstellung „An die erloschenen Sterne“: Nach dem Genozid an den Tutsis in Ruanda im Jahr 1994. Veranstaltungsort: Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, Campus B1 1. Mehr dazu HIER.

DÜSSELDORF , bis 12.10.2025: Ausstellung Julie Mehretu. Die äthiopisch-amerikanische Künstlerin Julie Mehretu (*1970, Addis Abeba) ist eine der einflussreichsten Maler*innen der Gegenwart. Diese bislang größte Überblicksausstellung in Deutschland zeigt mit rund 100 Werken die ganze Bandbreite von Mehretus Schaffen. Ort: Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf. Mehr dazu HIER.

POTSDAM , bis 02.11.2025: Ausstellung „Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek“. Die Ausstellung beleuchtet erstmals die Rolle der Telekommunikationstechnologie als koloniales Machtinstrument und stellt die weltweit älteste noch aktive Großfunkstation in Nauen in den Kontext ihrer historischen Verbindungen nach Kamina (Togo) und Windhoek (Namibia). Ort: Brandenburg Museum. Mehr dazu HIER.

BERLIN , bis 02.11.2025: Irma Stern (Berlin/Kapstadt): Das Brücke-Museum widmet dieser wichtigen Künstlerin der globalen Moderne die erste museale Einzelausstellung in ihrer ehemaligen Heimat Berlin. Über 40 Gemälde, Zeichnungen und Aquarelle aus internationalen, vor allem südafrikanischen Sammlungen treten in Dialog mit Werken der Brücke-Künstler und laden ein, Irma Stern (wieder) zu entdecken. Eine ortspezifische Intervention des südafrikanischen Künstlers Athi-Patra Ruga reflektiert Leben und Werk Sterns aus einer queeren Schwarzen Perspektive. Mehr dazu HIER.

VÖLKLINGEN , bis 17.08.2025: Ausstellung im Weltkulturerbe: „The True Size of Africa“ in der Völklinger Hütte. Mehr dazu HIER.

EINZELVERANSTALTUNGEN:

34439 WILLEBADESSEN , 22.-24.08.2025: Seminar „Fokus Afrika“. Veranstalter: Die HEGGE, Christliches Bildungswerk. Mehr dazu HIER.

HAMBURG, 22.-24.08.2025: Alafia – afrikanische Kultur in der Hansestadt in der Großen Bergstraße und auf dem Bruno-Tesch-Platz: Musik, Tanz, Vorträge, Diskussionen sowie afrikanisches Streetfood und Produkte entdecken. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Mehr dazu HIER.

Frankfurt, 31.08.2025, 20h15: Medico-Film: Tatort Namibia. Medico zeigt den Film „Shark Island“, mit dem das Forschungskollektiv Forensic Architecture die koloniale Gewaltlandschaft in einer eindrucksvollen politischen Ästhetik zum Leben erweckt. Ort: unten im medico-Haus | Lindleystraße 15 | 60314 Frankfurt und online. Mehr dazu HIER.

SEPTEMBER 2025

FORTLAUFEND:

15.09.-31.10.2025, jeden Mittwoch: Online-Veranstaltungsreihe zum Thema "Global gerechte Zukunftsvisionen". Veranstalter: Afrika Medien Zentrum Berlin. Links zu den Veranstaltungen gibt’s nach Anmeldung unter projekte@amz-berlin.de. Mehr dazu HIER.

EINZELVERANSTALTUNGEN:

MÜNSTER, 03.09.2025, 19 Uhr: "Adikou" - Lesung und Gespräch mit der Schriftstellerin Raphaëlle Red. Moderation: Rita Maricocchi. Ort: Stadtbücherei Münster, Alter Steinweg 11, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

Online-Veranstaltung, 04.09. 2025, 19 Uhr: „Was ist zivile Kraft? Warum lohnt es, sich für eine bessere Zukunft zu engagieren? - Beispiel Sudan" (Anmeldung: darfur-hilfe@web.de), Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, 06.09.2025, ab 15:00h: Veranstaltung zum Thema „Afrika im Ellbogenzeitalter. Zur Notwendigkeit einer radikalen Umsteuerung“. Ort: Ubuntu Haus, Rehstr. 23 C. Mehr dazu HIER.

KÖLN, 18.-28.09: Afrika Film Festival. Seit über drei Jahrzehnten ist dieses Festival die größte Plattform für afrikanisches Kino in Deutschland und präsentiert herausragende Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus über 20 afrikanischen Ländern sowie von Filmschaffenden der Diaspora. Mehr dazu HIER.

OSNABRÜCK, 20.09.2025, 12:30 bis 19:30 Uhr: Afrika-Fest. Unter dem Motto „Afrika im Herzen! – Reich an Vielfalt | Reich durch Vielfalt“ steht der Tag ganz im Zeichen afrikanischer Kulturen, Begegnungen und gemeinsamer Erlebnisse. Ort: Gut Sutthausen. Mehr dazu HIER.

BAD BOLL, 26.-28.09.2025: Tagung „South Africa and Germany in Solidarity: Walking Together Against Gender-Based Violence“ mit Aktivistinnen und Aktivisten, Kunstschaffenden, Wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, Kirchenleuten und jungen Menschen aus Südafrika und Deutschland + kostenloses Konzert der südafrikanischen Sängerin Thabilé. Ort: Evangelische Tagungsstätte. Mehr dazu HIER.



KÖLN , 29. 09.2025, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr): Montagskino: Unter uns Frauen - በኛ በሴቶች መካከል. Dokumentarfilm Äthiopien, Deutschland, 2021. Amharisch mit deutschen Untertiteln. Ort: Art of Buna Kunstgalerie. Mehr dazu HIER.

OKTOBER 2025

FORTLAUFEND:

15.09.-31.10.2025, jeden Mittwoch: Online-Veranstaltungsreihe zum Thema "Global gerechte Zukunftsvisionen". Veranstalter: Afrika Medien Zentrum Berlin. Links zu den Veranstaltungen gibt’s nach Anmeldung unter projekte@amz-berlin.de. Mehr dazu HIER.

EINZELVERANSTALTUNGEN:

KÖLN , 18.10.2025, 19 Uhr: Lesung "Notes from a little Black Girl" plus Konzert mit JP Lewis & Robin Shepherd. Ort: Art of Buna Kunstgalerie. Mehr dazu HIER.

NOVEMBER 2025

FORTLAUFEND:

EINZELVERANSTALTUNGEN:

CHEMNITZ; 24.11.2025, 19:00h: Vortrag Nordafrika als Krisenregion und Wirtschaftsmarkt - Welche Rolle spielt Deutschland. Veranstalter: Adenauer Stiftung. Ort: TU. Mehr dazu HIER.



