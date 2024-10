Alternativer Nobelpreis 2024 an Umweltaktivistin aus Mosambik

Anabela Lemos. Foto: Mikaela Fredrikson/Right Livelihood

Die Right Livelihood Foundation hat in diesem Jahr u.a. Anabela Lemos und ihre Organisation „Justiça Ambiental!“ geehrt, „Für die Befähigung von Gemeinschaften, sich für ihr Recht einzusetzen, Nein zu ausbeuterischen Megaprojekten zu sagen und Umweltgerechtigkeit zu fordern.“

Anabela Lemos ist eine mosambikanische Umweltaktivistin und Direktorin von Justiça Ambiental! (JA!), einer Organisation, die sich für Umweltgerechtigkeit in Mosambik einsetzt. Seit über 20 Jahren kämpfen Lemos und JA! gegen konzerngesteuerte Projekte, die Gemeinschaften vertreiben, Lebensgrundlagen zerstören und den Klimawandel verstärken. Die führende Rolle der Organisation in der „Say No to Gas Campaign“ hat die internationale Aufmerksamkeit auf die Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen gelenkt, die durch Projekte zur Förderung von Flüssigerdgas (LNG) im Norden Mosambiks verursacht werden.

Neben dem Aktivismus an der Basis ist JA! für seine wirksame globale Lobbyarbeit bekannt, insbesondere gegen Mozambique LNG, ein 24-Milliarden-USD-Gasförderprojekt in Cabo Delgado, das von TotalEnergies unterstützt wird. Die Organisation hat Bündnisse mit der Zivilgesellschaft in über 23 Ländern geschlossen, um dieses Projekt zu bekämpfen. Durch die Bereitstellung kritischer Beweise vor Ort für die Schäden, die das Projekt für die lokalen Gemeinschaften mit sich bringt, hat JA! Menschenrechtsverletzungen und Unternehmensverbrechen aufgedeckt und den Fortschritt von Mozambique LNG erfolgreich verzögert.

Obwohl Lemos und JA! in einem politisch repressiven Umfeld agieren, verschaffen sie den lokalen Stimmen auf der Weltbühne weiterhin Gehör und zeigen, dass der Kampf für Umweltgerechtigkeit Grenzen überschreitet. Ihre Arbeit hat die Gemeinden in die Lage versetzt, ihre Rechte zu verteidigen und den Weg für eine Zukunft zu ebnen, in der die Umwelt- und Menschenrechte aller Menschen geachtet werden.

Justiça Ambiental!

Headquarters: Maputo, Mozambique

Founded: 2004

Website: http://ja4change.org/

Twitter: @JA4change

Facebook: Justiça Ambiental