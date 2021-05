ARD/Afrika-TV-Tipp: Sambia – Königreich der Leopardin

Montag 10.5., 20h30: Die südafrikanischen Tierfilmer Will und Lianne Steenkamp lagen in Sambia, zwischen Gelbschnabelstörchen, Pavianen und Antilopen drei Jahre auf der Lauer. Ihre Beute: sensationelle Bilder der Leopardin Olimba und ihrer beiden Kinder, die von ihr beschützt, ernährt und zur Selbständigkeit erzogen werden. Entdeckt haben sie die Großkatze am Luangwa, einem 800 Kilometer langen Fluss.

Entstanden ist eine 45-Minuten-TV-Safari in Disney-Manier. Die Naturdoku zeigt außergewöhnlich spektakuläre Szenen wie Olimbas Jagdmethode – sie packt die Beute und erstickt sie. (Quelle: Prisma, Foto: Screenshot)