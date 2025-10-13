Aufstand in Madagaskar: Soldaten verweigern Befehle – Sorge vor erneutem Putsch in Afrika

Madagaskars Regierung, die in den letzten Wochen massiv unter Druck geraten ist, hat kürzlich von einem versuchten Putsch gesprochen, während die von Jugendlichen angeführte Protestbewegung im Land weiter an Zulauf gewinnt. Am Wochenende schlossen sich Mitglieder der Armee den Demonstrationen an, die den Rücktritt von Präsident Andry Rajoelina fordern.
Dies hat den Präsidentenpalast dazu veranlasst, über einen möglichen Militärputsch zu spekulieren, nachdem eine Militäreinheit namens CAPSAT ihren Soldaten befohlen hatte, Befehle zu ignorieren und die Protestierenden zu unterstützen.
Die Einheit CAPSAT hatte 2009 maßgeblich dazu beigetragen, dass der heutige Präsident Rajoelina damals selbst durch einen Putsch an die Macht gelangte. Nach Angaben von CAPSAT-Offizieren, die am Rande der Hauptstadt Antananarivo stationiert sind, kontrolliert die Einheit alle Sicherheitsaktivitäten und will die Koordination sämtlicher Streitkräfte übernehmen.
Wie Agenturen berichten, wurde General Demosthene Pikulas, der zuvor als Leiter der Militärakademie tätig war, zum neuen Armeechef ernannt. Auch eine Einheit der paramilitärischen Gendarmerie nationale, die bislang gemeinsam mit der Polizei gegen die Demonstrationen vorging, hat sich CAPSAT angeschlossen und angekündigt, keine Regierungsanweisungen mehr zu befolgen.
In einer auf Real TV ausgestrahlten Erklärung teilten die Einsatzkräfte der Gendarmerie mit: „Jede Anwendung von Gewalt und jedes unangemessene Verhalten gegenüber unseren Mitbürgern sind verboten. Die Gendarmerie ist eine Kraft zum Schutz der Bevölkerung – nicht zum Schutz der Interessen einiger weniger.“
Vor etwas mehr als einer Woche waren die Proteste in Antananarivo vorübergehend abgeflaut, nachdem sich die Demonstrierenden eine Pause gegönnt hatten. Nun sind sie jedoch mit voller Wucht zurückgekehrt – und ihre Intensität nimmt weiter zu.
Proteste in Madagaskar Madagaskar wird seit Wochen von massiven Protesten erschüttert, die ursprünglich wegen Wasser- und Stromknappheit begannen, sich aber inzwischen zu einer tiefen politischen Krise ausgeweitet haben. Die Unruhen begannen am 25. September 2025 in der Hauptstadt Antananarivo, als vor allem junge Menschen wegen chronischer Stromausfälle und miserabler Lebensbedingungen auf die Straße gingen. Mit wachsender Unzufriedenheit über Armut, Korruption und Arbeitslosigkeit breitete sich die Bewegung – von vielen als „Generation Z“-Protest bezeichnet – rasch auf andere Städte aus.
Um die Lage zu beruhigen, entließ Präsident Andry Rajoelina am 29. September seine Regierung und ernannte am 6. Oktober General Ruphin Fortunat Zafisambo zum neuen Premierminister. Doch die Demonstrierenden wiesen diesen Schritt zurück – er löse ihre Probleme nicht, hieß es.
Seit Beginn der Proteste sollen laut Berichten mindestens 22 Menschen getötet und über 100 verletzt worden sein. In zahlreichen Städten wurde eine Ausgangssperre verhängt, und internationale Flüge – darunter auch Verbindungen von Air France – wurden aus Sicherheitsgründen ausgesetzt.
Die Protestierenden fordern weiterhin den Rücktritt des Präsidenten sowie bessere öffentliche Dienstleistungen.
Unterdessen haben die Afrikanische Union und die Vereinten Nationen zu Ruhe und Dialog aufgerufen – bislang jedoch ohne Erfolg. (Quelle: Newsletter Businessinsider)