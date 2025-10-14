Frankreich evakuiert Madagaskars bedrängten Präsidenten, während sein Regime zusammenbricht

Symbolbild, KI-generiert

Frankreich hat Madagaskars Präsident Andry Rajoelina aus dem Land ausgeflogen, nachdem wochenlange, von Jugendlichen angeführte Proteste und militärische Überläufe die Inselnation im Indischen Ozean ins Chaos gestürzt hatten. Die dramatische Evakuierung, die Berichten zufolge mit einem französischen Militärflugzeug durchgeführt wurde, folgte auf Massenkundgebungen, in denen der Rücktritt Rajoelinas gefordert wurde, und markiert das jüngste Kapitel einer Welle jugendlicher Aufstände, die Regierungen in ganz Afrika erschüttern.

Rajoelina bestätigte in einer nächtlichen Ansprache auf den Social-Media-Kanälen der Präsidentschaft, dass er das Land verlassen habe, und verwies auf Bedrohungen gegen sein Leben. „Ich bin an einen sicheren Ort gegangen, um mein Leben zu schützen“, sagte er. Der Präsident schwor, „nicht zuzulassen, dass Madagaskar zerstört wird“, nannte jedoch keinen Aufenthaltsort und ignorierte bisher die wachsenden Rücktrittsforderungen.

Französische Militärevakuierung Eine ranghohe Militärquelle teilte mit, dass Rajoelina am Sonntag mit einem französischen Militärflugzeug vom Flughafen Sainte Marie abgeflogen sei. „Fünf Minuten später landete ein Hubschrauber und brachte seinen Passagier in die Casa“, sagte die Quelle und identifizierte den Passagier als Rajoelina.

Der französische Radiosender RFI berichtete, dass der Präsident vor seiner Abreise eine Vereinbarung mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron getroffen habe. Macron, der sich nach einem Gipfel zum Gaza-Waffenstillstand in Ägypten äußerte, wollte nicht bestätigen, ob Frankreich die Evakuierung unterstützt habe. Er betonte, dass in Madagaskar die verfassungsmäßige Ordnung gewahrt werden müsse, warnte jedoch, die Frustrationen der Jugend dürften „nicht von militärischen Fraktionen ausgenutzt werden“.

Siteny Randrianasoloniaiko, der Oppositionsführer im madagassischen Parlament, erklärte gegenüber Journalisten, Rajoelina habe das Land verlassen, nachdem wichtige Armeeeinheiten zu den Demonstranten übergelaufen seien. „Wir haben mit Mitarbeitern der Präsidentschaft gesprochen, und sie bestätigten, dass er gegangen ist“, sagte Randrianasoloniaiko und fügte hinzu, der Aufenthaltsort des Präsidenten sei unbekannt.

Von Protesten zum Aufstand Die Unruhen begannen am 25. September als kleine Demonstrationen gegen Strom- und Wasserausfälle, entwickelten sich jedoch rasch zu einem landesweiten Aufstand. Tausende junge Demonstranten gingen auf die Straße, um gegen Korruption, wachsende Armut und jahrelanges politisches Missmanagement zu protestieren. Die Proteste sind Teil einer größeren globalen Welle jugendlicher Bewegungen und spiegeln jüngste Ereignisse in Nepal wider, wo der Premierminister vergangenen Monat zurücktrat, sowie in Marokko, wo Jugendliche gegen Arbeitslosigkeit und soziale Ungleichheit protestieren.

Militärische Überläufe Rajoelinas Autorität begann zu bröckeln, als die Eliteeinheit CAPSAT, die ihm 2009 bei seinem Putsch an die Macht verholfen hatte, sich den Demonstranten anschloss. Am Wochenende marschierten CAPSAT-Soldaten gemeinsam mit Demonstranten durch die Hauptstadt Antananarivo, weigerten sich, auf Zivilisten zu schießen, und erklärten, sie erkannten den Befehl des Präsidenten nicht länger an. Einen Tag später erklärte auch eine Fraktion der paramilitärischen Gendarmerie ihre Unterstützung für die Protestbewegung und ernannte in einer im Fernsehen übertragenen Zeremonie – im Beisein hochrangiger Regierungsvertreter – einen neuen Kommandeur.

Straßen des Widerstands Am Montag versammelten sich Tausende auf dem Unabhängigkeitsplatz von Antananarivo, schwenkten Flaggen und riefen: „Der Präsident muss jetzt gehen!“ Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Beginn der Unruhen mindestens 22 Menschen bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften getötet.

Letzte Amtshandlungen und fragile Wirtschaft In einer seiner letzten offiziellen Handlungen vor seiner Abreise soll Rajoelina mehrere Gefangene begnadigt haben, darunter zwei Franzosen, die 2021 wegen eines Putschversuchs verurteilt worden waren – ein Schritt, der weithin als Versuch gewertet wurde, diplomatisches Wohlwollen in Paris zu gewinnen.

Obwohl Madagaskar der weltweit größte Vanilleproduzent ist und über reiche Vorkommen an Nickel, Kobalt, Titan und Graphit verfügt, leben rund 75 % der 30 Millionen Einwohner in extremer Armut – mit weniger als zwei US-Dollar pro Tag. Ländliche Gemeinden leiden unter Klimaschocks, und jahrzehntelange politische Instabilität haben laut Weltbank die Wirtschaft des Landes äußerst anfällig gemacht. (Quelle: Newsletter Businessinsider)