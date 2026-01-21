Aussetzung der Visa für die USA: Was die 26 betroffenen afrikanischen Länder erwartet

Im Rahmen der neuen migrationspolitischen Regeln, die von Präsident Donald Trump angestoßen wurden, haben die Vereinigten Staaten angekündigt, ab diesem Mittwoch, dem 21. Januar, alle Anträge auf dauerhafte Einwanderungsvisa für 75 Länder auszusetzen, darunter 26 afrikanische Staaten, berichtet RFI.

Im Gegensatz zu Touristenvisa betrifft diese Maßnahme sogenannte „Langzeitvisa“, die insbesondere den Familiennachzug oder den Zugang zum Arbeitsmarkt in den USA ermöglichen.

Nach Angaben Washingtons soll diese Aussetzung den Behörden Zeit verschaffen, um das gesamte Verfahren zur Vergabe dieser Aufenthaltstitel grundlegend zu überprüfen.

In einer Mitteilung vom 7. Januar erklärt das US-Außenministerium, dass Staatsangehörige der betroffenen Länder, die bereits in den Vereinigten Staaten leben, Sozialleistungen in „inakzeptablem Ausmaß“ in Anspruch nähmen.

Für Donald Trump müssen Einwanderer künftig „finanziell eigenständig“ sein und dürfen „keine Belastung für die Amerikaner“ darstellen. Die Regierung hat daher eine umfassende Überarbeitung des Immigration and Nationality Act eingeleitet, des Gesetzes, das die Regeln für die Erteilung von Einwanderungsvisa festlegt.

Kriterien für die Visaerteilung könnten sich ändern

Auf seiner Website erklärt das Außenministerium, Ziel sei es sicherzustellen, dass „Einwanderer aus Hochrisikoländern keine Sozialhilfe in den Vereinigten Staaten beziehen“. Die Kriterien für die Erteilung dieser Visa könnten sich daher weiterentwickeln: Neben den finanziellen Mitteln könnten künftig auch Alter und Gesundheitszustand der Antragsteller bei der Prüfung der Anträge berücksichtigt werden.

Als vorläufig dargestellt, könnte sich die ab diesem Mittwoch beginnende Aussetzung jedoch über einen längeren Zeitraum hinziehen. Das Außenministerium erklärt, dass der Antragsstopp so lange in Kraft bleiben werde, bis die Vereinigten Staaten garantieren könnten, dass neue Migranten „nicht auf den Reichtum des amerikanischen Volkes zurückgreifen“. Zudem teilte es mit, man werde sich bemühen, sicherzustellen, dass „die Großzügigkeit des amerikanischen Volkes nicht länger ausgenutzt wird“.

Donald Trump hatte bereits Ende November 2025 angekündigt, die US-Einwanderungspolitik radikal zu verschärfen:

„Ich werde die Einwanderung aus allen Ländern der Dritten Welt dauerhaft aussetzen, damit sich das amerikanische System vollständig erholen kann“, schrieb er in einer auf der Plattform Truth Social veröffentlichten Nachricht und erklärte, er könne „Millionen“ von unter der Präsidentschaft von Joe Biden gewährten Zulassungen annullieren.

Das Außenministerium erklärte am Montag, dem 12. Januar 2026, seit Trumps Rückkehr an die Macht seien mehr als 100.000 Visa widerrufen worden. Bereits im Dezember 2025 hatte das Heimatschutzministerium bekannt gegeben, dass die Regierung mehr als 605.000 Menschen abgeschoben habe und 2,5 Millionen weitere das Land freiwillig verlassen hätten.

Betroffen sind: