Save the date: Performance Hewa Rwanda mit Dorcy Rugamba und Majnun im Humboldt Forum Berlin 24./25.01.2026

JANUAR 2026

EINZELVERANSTALTUNGEN

BERLIN 24./25.01.2026, Performance "Hewa Rwanda" mit Dorcy Rugamba und Majnun, Ort: Humboldt Forum. Mehr dazu HIER.

FORTLAUFEND:

FRANKFURT, 29. 01. bis 22.02.2025: Africa Alive Festival. Mehr dazu HIER.

KAISERSLAUTERN, 17.01.-19.02.2026: "African Vibes": Ausstellung mit Südafrika-Kunst der bildenden Künstlerin Judith Boy. Mehr dazu HIER.

DUISBURG, - 25.01.2026: Ausstellung „passage“ mit Werken von Susan Hefuna (D – Ägypten). Ort: MKM Museum Küppersmühle. Mehr dazu HIER.

CHEMNITZ, - 12.04.2026: PLANET AFRICA - Eine archäologische Zeitreise. Die Ausstellung zeigt archäologische Objekte und kombiniert sie mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

FEBRUAR 2026

FORTLAUFEND:

MÄRZ 2026

FORTLAUFEND:

APRIL 2026

FORTLAUFEND:

MAI 2026

FORTLAUFEND:

JUNI 2026

FORTLAUFEND:

JULI 2026

FORTLAUFEND:

AUGUST 2026

FORTLAUFEND:

