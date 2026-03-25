Südafrika investiert 1,9 Millionen Dollar, um lokale Lieferketten für EV-Batterien zu stärken

Südafrika bewegt sich, um seinen Platz im globalen Übergang zu grüner Energie zu sichern, indem frisches Kapital in Giyani Metals investiert wird. Diese Finanzierung unterstützt eine Demonstrationsanlage in Johannesburg, die hochreines Mangansulfat produziert – eine entscheidende Komponente für Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen.
Dieser lokale Verarbeitungsansatz reduziert Afrikas Abhängigkeit von importierter Batterietechnologie. Durch die Verarbeitung von Rohstoffen im eigenen Land entwickelt sich Südafrika von einem reinen Mineralienexporteur zu einem anspruchsvollen Akteur in der globalen EV-Wertschöpfungskette.
Das Projekt signalisiert einen breiteren kontinentalen Wandel hin zu nachhaltiger, kohlenstoffarmer Industrialisierung. Mit einer Anlage im kommerziellen Maßstab in Botswana am Horizont zielt diese regionale Integration darauf ab, einen bedeutenden Anteil an einem Markt zu sichern, der bis 2030 in Afrika und Europa voraussichtlich stark wachsen wird. (Quelle: africa.businessinsider)