Betrüger hacken X-Konto eines afrikanischen Milliardärs und ergaunern 1,48 Millionen US-Dollar

JUNI 2024

FEBRUAR 2025

PFORZHEIM, bis 28.02.2025: Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga! Ausstellung des Projekts tanzaniart.de mit gut 40 Werken von 23 zeitgenössischen Maler:innen (und einer Fotografin) aus Tansania. Ort: Landratsamt Enzkreis, Zähringerallee 3. (Mo 8-12.30 h, Di 8-12.30 + 13.30-18 h, Do 8-14 h, Fr 8-12 h u.n.V.). Mehr dazu HIER.

BERLIN, 01. 02. - 07. 05.2025: A World in Common - 100 Werke der Fotokunst aus Afrika und der afrikanischen Diaspora. Ort: Amerika-Haus, Hardenbergstraße 22–24. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, 12.02.2025, 19h00: "Tanz der Teufel" - Lesung und Gespräch mit dem Schriftsteller Fiston Mwanza Mujila, dem Literaturwissenschaftler Dr. Moustapha Diallo und dem Schauspieler Stefan Nászay. Ort: Forum der Volkshochschule, Aegidiimarkt 2, 48143 Münster. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 16.2.25: Fotoausstellung Samuel Fosso (Kamerun). Fosso ist einer der bekanntesten Fotokünstler Afrikas. Das KINDL zeigt eine Auswahl von Fossos Werken von den 1970er Jahren bis zur Gegenwart. Mehr dazu HIER.

BONN, 16.02.2025, 15h00: Die südsudanesische Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin Stella Gaitano ist zu Gast in Bonn und wird u. a. aus ihren Erzählungen „Endlose Tage am Point Zero“ lesen. Ort: Frauenmuseum Bonn, Im Krausfeld 10, 53111 Bonn. Mehr dazu HIER.

HAMM, 18.02.2025, 18h00: Power Brass aus Benin/Westafrika - Klangkosmoskonzert im Kulturbahnhof. Mehr dazu HIER.

MÄRZ 2025

35423 LICH, 05.03.-29.03.2025: Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga! Ausstellung des Projekts tanzaniart.de mit gut 40 Werken von 23 zeitgenössischen Maler:innen (und einer Fotografin) aus Tansania. Ort: Savanne African Kultur Restaurant, Schloßgasse 8. (Mi-So 17-24 h, So auch 12-15 h). Mehr dazu HIER.

APRIL 2025

BERLIN, bis 27.04.2025: „Planet Afrika. Eine archäologische Zeitreise“: Ausstellung in sechs Modulen. Ort: James-Simon-Galerie. Mehr dazu HIER.

MAI 2025

BERLIN, bis 07. 05.2025: A World in Common - 100 Werke der Fotokunst aus Afrika und der afrikanischen Diaspora. Ort: Amerika-Haus, Hardenbergstraße 22–24. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 28.05.2025, 20h00: Konzert Salif Keita. Ort: rbb, Sendesaal. Mehr dazu HIER.

AUGUST 2025

VÖLKLINGEN, bis 17.08.2025: Ausstellung im Weltkulturerbe: „The True Size of Africa“ in der Völklinger Hütte. Mehr dazu HIER.

NOVEMBER 2025

BERLIN, bis 24.11.2025: Ausstellung Geschichte(n) Tansanias. Ort: Humboldt Forum - Ethnologisches Museum. Mehr dazu HIER.