Bill Gates erklärt, wie Afrika im Laufe dieses Jahrhunderts zum „interessantesten Kontinent“ wird

Foto KI-generiert

Microsoft-Mitbegründer und Philanthrop Bill Gates hat kürzlich auf Afrikas junge Bevölkerung als besonderen Reichtum hingewiesen – mit dem Potenzial, die Zukunft des Kontinents grundlegend zu verbessern.

Auf die Frage, was er in den nächsten 20 Jahren in Bezug auf sein Engagement in Afrika anders machen würde – nachdem er in den letzten 25 Jahren laut Berichten bereits zur Erreichung großer Fortschritte auf dem Kontinent beigetragen hat –, verwies Gates auf die demografische Stärke Afrikas: „Das Erstaunliche an Afrika – und ich zeige diese Folie den Leuten ständig – ist, dass es ein sehr junger Kontinent ist. Im Laufe dieses Jahrhunderts wird mehr als die Hälfte aller Kinder weltweit in Afrika geboren werden.

Die Stadt, in der wir uns heute befinden (Lagos), wird mit großem Abstand zur größten Stadt der Welt werden. Das wird spannend und für Dynamik sorgen“, sagte er beim Goalkeepers-Event der Gates Foundation in Lagos.

„Afrika hat diesen unglaublichen Vorteil seiner Jugend – und das macht den Kontinent im Laufe dieses Jahrhunderts zum interessantesten überhaupt. Wie sehr diese Jugend Fortschritt vorantreiben kann, hängt von den Investitionsentscheidungen ab, die wir in den nächsten 20 Jahren treffen – in ihre Gesundheit und ihre Bildung. Wenn wir das zur Priorität machen, liegt hier eine unglaubliche Zukunft vor uns.“

Auf die Frage, was die Entwicklung des Gesundheitswesens in Afrika beschleunigen könne, erklärte der Geschäftsführer der Gates Foundation: „Wenn Afrika wirtschaftlich wächst, mehr Philanthropen entstehen, reiche Länder ihre Großzügigkeit wiederentdecken und bewährte Verfahren sowie Innovationen geteilt werden – dann ergibt das zusammen eine starke Wirkung. Wir haben beeindruckende neue Mittel in Aussicht, selbst gegen Krankheiten wie Sichelzellenanämie, die wir dringend loswerden müssen. Sie ist eine enorme Belastung.“

Laut einem Bericht von Channels lobte Bill Gates auch die Fortschritte Nigerias bei der Bekämpfung hoher Sterberaten und äußerte die Hoffnung, dass die derzeit jährlich rund fünf Millionen weltweiten Todesfälle bei Kindern künftig halbiert werden könnten.

„In den kommenden 20 Jahren werden viele afrikanische Länder eine Phase echten wirtschaftlichen Aufschwungs erleben. Sie dabei zu unterstützen, das zu beschleunigen, ihre besonderen Herausforderungen zu verstehen, Prozesse zu vereinfachen und Kosten zu senken – das wird einen gewaltigen Unterschied machen.

Die letzten 25 Jahre sind besser verlaufen, als ich es erwartet hatte – etwa bei der Senkung der Kindersterblichkeit. Wir können stolz auf vieles sein, aber es gibt noch mehr zu tun“, so Gates abschließend. (mit Newsletter Businessinsider)