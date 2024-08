Botswana verstärkt seine Raumfahrtbemühungen

Azercosmos, die aserbaidschanische Raumfahrtagentur, und die Zivilluftfahrtbehörde von Botswana gaben am 8. August bekannt, dass ein neues Abkommen mit Botswana über die Bereitstellung von Satellitendiensten für das Land im südlichen Afrika unterzeichnet wurde. Zu diesem Zweck wurde eine langfristige Vereinbarung getroffen.

Darüber hinaus wird Botswana im Jahr 2025 seinen ersten Satelliten starten. Die Vereinbarung mit Botswana wird die Implementierung der Azerspace-Satellitendienste in umfangreiche Dateninitiativen im gesamten südlichen Afrika verbessern.

„Im Rahmen dieser langfristigen Vereinbarung wird die botswanische Regierungsbehörde die über den Telekommunikationssatelliten Azerspace-1 bereitgestellten Datendienste nutzen. Dies ist die erste Bereitstellung von Satellitendaten für Botswana über die afrikanische C-Band-Abdeckung des Azerspace-1-Satelliten“, teilte das Unternehmen auf seiner Website mit.

Die Regierungsbehörde von Botswana wird die Datendienste des Kommunikationssatelliten Azerspace-1 gemäß den Bedingungen dieser langfristigen Vereinbarung in Anspruch nehmen.

Dies ist das erste Mal, dass Botswana Satellitendaten über das afrikanische C-Band des Azerspace-1-Satelliten erhält.

Derzeit bietet Azercosmos Satellitendienste für etwa die Hälfte der 13 Länder des südlichen Afrikas an.

Techpoint berichtete im Juni, dass Botswana bis 2025 seinen ersten Satelliten starten will. Die Botswana International University of Science and Technology (BIUST) und das bulgarische Satellitenunternehmen EnduroSat arbeiten gemeinsam an diesem Ziel. (Quelle: Newsletter Business Insider)