Brigitte Bardot: Rückblick auf ihre widersprüchlichen Beziehungen zu Afrika

Die Brigitte-Bardot-Stiftung gab am Sonntag, dem 28. Dezember 2025, den Tod ihrer Gründerin im Alter von 91 Jahren bekannt. Als Ikone des französischen Kinos, die zu einer unermüdlichen Aktivistin für den Tierschutz wurde, pflegte die ehemalige Schauspielerin ein ambivalentes Verhältnis zum afrikanischen Kontinent – zwischen aufrichtigem Engagement für den Schutz der Wildtiere und umstrittenen Aussagen.

In den vergangenen Monaten war sie mehrfach im Krankenhaus, insbesondere im September und dann erneut Ende November 2025. Die Frau, die 1956 mit Roger Vadims „… und Gott schuf die Frau“ das französische Kino revolutioniert hatte, hatte ihre Filmkarriere bereits vor über fünfzig Jahren beendet, um sich ganz dem Tierschutz zu widmen. Ein Kampf, der sie weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bis auf den afrikanischen Kontinent führte.

Ein kontinuierliches Engagement für die afrikanische Tierwelt

Die 1986 gegründete Brigitte-Bardot-Stiftung führt seit Jahrzehnten konkrete Aktionen in Afrika durch und trug insbesondere zu Kampagnen bei, die schließlich zum Verbot des internationalen Elfenbeinhandels führten.

2016 richtete Bardot während der 17. Vertragsstaatenkonferenz des CITES-Abkommens in Johannesburg einen offenen Brief an die afrikanischen Staats- und Regierungschefs: „Sie können nicht tatenlos bleiben angesichts des Tiergenozids, der die Elefanten durch den Elfenbeinhandel dezimiert. Gegen mit Kriegswaffen ausgerüstete Wilderer kann nur das Militär entschlossen vorgehen.“ Darin forderte sie zudem „die Aufnahme von Elefanten, Nashörnern und Gorillas in das UNESCO-Welterbe“.

Im Jahr 2021 kritisierte sie Botswana scharf für die Wiederzulassung der Elefantenjagd und bezeichnete diese Entscheidung in einem offenen Brief an Präsident Mokgweetsi Masisi als „eine Schande, das Leben der letzten Riesen der Savannen zu Geld zu machen“.

Einsätze vor Ort

Die Stiftung finanziert Projekte in mehreren afrikanischen Ländern: die Rettung und Wiederauswilderung verwaister Elefanten in Sambia, die Rehabilitation von Bonobos im Schutzgebiet Lola ya Bonobo in der Demokratischen Republik Kongo, den Schutz von Schimpansen in Kamerun, die Erhaltung von Primaten in Benin sowie Kastrationskampagnen für streunende Tiere in Tunesien.

Kontroversen und Verurteilungen

Parallel zu diesem Engagement für den Tierschutz wurde Brigitte Bardot fünfmal wegen Aufstachelung zum Rassenhass und öffentlicher Beleidigung verurteilt – Äußerungen, die sie stets mit ihrem Einsatz für die Tiere rechtfertigte.

2019 bezeichnete sie die Einwohner von La Réunion als „Autochthone, die ihre Gene von Wilden bewahrt haben“, als eine „degenerierte Bevölkerung, noch immer von barbarischen Traditionen durchdrungen“. Diese Aussagen führten 2021 zu einer Verurteilung zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro.

Ihre Stellungnahmen zu Immigration, Islam und ritueller Schlachtung von Tieren hatten ihr bereits 1997, 2000, 2004 und 2008 Verurteilungen eingebracht.

Ein zwiespältiges Vermächtnis

Der Dokumentarfilm „Bardot“, der Anfang Dezember 2025 erschien und in einer Vorpremiere beim Filmfestival von Cannes gezeigt wurde, beleuchtete diese Dualität. Die ehemalige Schauspielerin entschuldigte sich darin für einige ihrer „Impulsivität“, räumte ihr „hitziges Temperament“ ein, betonte jedoch, dass sich ihre Wut in erster Linie gegen Tierquälerei gerichtet habe.

„Freiheit bedeutet, man selbst zu sein – auch wenn das stört“, schrieb sie programmatisch an den Anfang ihres letzten Buches „Mon BBcédaire“, das im Oktober 2025 erschien.

Für den afrikanischen Kontinent bleibt Brigitte Bardot somit eine ambivalente Figur: eine Aktivistin, die zum Schutz von Elefanten und Menschenaffen beigetragen hat, deren Äußerungen jedoch nach Ansicht ihrer Kritiker teilweise an ein koloniales und rassistisches Vokabular anknüpften. (Quelle: afrik.com)