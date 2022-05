Bundesregierung will UN-Einsatz in Mali fortsetzen

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, die Beteiligung der Bundeswehr an der Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (Minusma) fortzusetzen. Der dazu angekündigte Antrag der Regierung steht am Mittwoch, 11. Mai 2022, auf der Tagesordnung des Bundestages.

Im Anschluss an die gut 40-minütige Debatte soll der Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Der Auswärtige Ausschuss soll die Federführung übernehmen. Das aktuelle Mandat für den Minusma-Einsatz ist bis Ende Mai befristet. Es sieht den Einsatz von bis zu 1.100 Soldaten vor.

Liveübertragung der Debatte: Mittwoch, 11. Mai, 16.30 Uhr (Bundestag)