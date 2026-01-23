Burkina Faso, Mali und Niger wenden sich an Russland für den ersten gemeinsamen Telekommunikationssatelliten des Sahel

Burkina Faso, Mali und Niger planen gemeinsam mit Russland den Aufbau eines Telekommunikationssatelliten für die Allianz der Sahelstaaten (AES). Der Satellit soll Internet- und Mobilfunkversorgung, sichere Kommunikation sowie Überwachung und Katastrophenschutz in abgelegenen Regionen verbessern.
Die Gespräche knüpfen an frühere Abkommen mit der russischen Raumfahrtagentur an. Für die AES steht das Projekt für mehr technologische Souveränität und regionale Unabhängigkeit, während Russland damit seinen wachsenden politischen und strategischen Einfluss im Sahel weiter ausbaut – insbesondere nach dem Rückzug westlicher Staaten aus der Region. (Quelle: Newsletter Businessinsiderafrica)