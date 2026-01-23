Weiße Farmer appellieren an Trump, bei der Rückgewinnung von 3,5 Milliarden US-Dollar aus Simbabwe zu helfen

Weiße Farmer in Simbabwe setzen ihre Hoffnungen auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, um die Auszahlung der Entschädigungen zu beschleunigen, die ihnen nach einer gewaltsamen Revolte in den 2000er-Jahren zugesagt wurden, in deren Folge ihr Land konfisziert wurde.

US-Präsident Donald Trump hat sich sehr konsequent und aktiv für Farmer europäischer Abstammung in Südafrika eingesetzt, die als entrechtet gelten und als Flüchtlinge eingestuft werden.

Seit Mai 2025 stellt Donald Trump weißen südafrikanischen Farmern, die angeben, aufgrund ihrer Hautfarbe verfolgt zu werden oder Landenteignungen zu befürchten, Visa oder andere Formen der Unterstützung zur Verfügung.

Diese Entwicklung folgte auf öffentliche Kritik von Präsident Trump und Elon Musk an den südafrikanischen Landreformgesetzen, die sie als rassistisch bezeichneten.

In der Folge verhängte Trump strenge Sanktionen gegen die südafrikanische Regierung, nachdem aus seiner Sicht ungerechte Gesetze eingeführt worden waren.

Später, im Oktober 2025, kündigte Donald Trump eine drastische Reduzierung der Flüchtlingsaufnahme an und senkte die jährliche Obergrenze von 125.000 auf nur noch 7.500, wobei weißen Südafrikanern Vorrang eingeräumt wurde.

Angesichts dieser jüngsten Schritte hat sich Mercury Public Affairs LLC, eine US-Lobbygruppe mit Verbindungen zu Trump, verpflichtet, sich ohne Honorar bei amerikanischen Behörden für die weißen Farmer einzusetzen. Dies geht aus einer bislang nicht veröffentlichten Erklärung nach dem Foreign Agents Registration Act hervor, die im vergangenen Monat eingereicht wurde.

Laut dem Schreiben will Mercury die US-Regierung davon überzeugen, Simbabwes Schuldenbereinigungsprozess sowie die Schaffung neuer Finanzierungsvereinbarungen zu unterstützen, die „die notwendigen Mittel zur Erfüllung“ der Verpflichtungen der Regierung gegenüber den Farmern generieren könnten.

Dror Besserglik, Geschäftsführer des in Johannesburg ansässigen Unternehmens OB Projects Management, beschrieb den Umfang des Engagements von Mercury in einem auf den 2. Dezember datierten Schreiben, das Teil der FARA-Unterlagen ist und von Bloomberg eingesehen wurde.

„Zu den von Ihnen zu erbringenden Leistungen gehört es, geeignete Vertreter der derzeitigen Regierung und des Kongresses zu kontaktieren, um die Auszahlung an die simbabwischen Farmer zu fördern“, erklärte Besserglik.

Mercury Public Affairs LLC hatte die simbabwische Regierung von 2019 bis 2021 in Washington vertreten; Berichten zufolge zahlte das Land in dieser Zeit ein monatliches Honorar von 90.000 US-Dollar, um gegen US-Sanktionen zu lobbyieren.

Simbabwes jüngere Geschichte mit weißen Farmern

Im Mai 2024 wurde rund 1.300 simbabwischen Farmern in dem südafrikanischen Land, deren Land Anfang der 2000er-Jahre beschlagnahmt worden war, eine Entschädigung zugesagt.

„Wir müssen nun den Prozess der Überprüfung durchlaufen und die Beträge bestätigen, die ihnen zustehen“, sagte Andrew Bvumbe, Leiter des Schuldenmanagements im Finanzministerium, damals in einem Interview.

„Bei diesen 1.300 wollen wir so schnell wie möglich vorgehen. Vielleicht wollen wir das bis zum Ende des dritten Quartals dieses Jahres erledigt haben“, fügte er hinzu.

Die simbabwische Regierung unter Emmerson Mnangagwa hatte sich im Rahmen eines Abkommens aus dem Jahr 2020 verpflichtet, 4.000 weiße Farmer zu entschädigen, deren Land von staatlich unterstützten Milizen übernommen worden war. Zahlungstermine wurden jedoch wiederholt nicht eingehalten.

Der verstorbene simbabwische Präsident Robert Mugabe startete im Jahr 2000 das sogenannte Fast-Track Land Reform Program (FTLRP), mit dem kommerzielle Farmen im Besitz weißer Farmer beschlagnahmt werden sollten.

Dabei setzten staatlich unterstützte Milizen häufig Gewalt oder Einschüchterung ein, um Land zu übernehmen.

Insgesamt waren etwa 4.000 kommerzielle Farmen betroffen, was die kommerzielle landwirtschaftliche Produktion Simbabwes erheblich verringerte.

Nach Mugabes Absetzung im Jahr 2017 stand die Regierung Mnangagwa unter Druck, die langjährigen Landkonflikte zu lösen.

Im Jahr 2020 erklärte sich die simbabwische Regierung bereit, 4.000 weiße Farmer zu entschädigen und sagte Zahlungen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren zu.

Aufgrund wirtschaftlicher Einschränkungen und hoher Schuldenlast kam es jedoch immer wieder zu Verzögerungen bei den Zahlungen. (Quelle: Newsletter Businessinsiderafrica)