Burkina Faso: Regierung kündigt die Verhaftung von acht NGO-Mitgliedern wegen „Spionage“ an – darunter vier Ausländer

In Burkina Faso hat die Regierung die Festnahme von acht Personen bekannt gegeben, darunter vier Ausländer, unter ihnen der Landesdirektor der NGO INSO (International NGO Safety Organisation). Diese Organisation, die sich auf die Sammlung von Informationen vor Ort zur Unterstützung humanitärer Akteure spezialisiert hat, ist seit Ende Juli suspendiert. Den acht Mitarbeitern wird „Spionage und Verrat“ vorgeworfen, berichtet RFI.
Die NGO weist die Anschuldigungen „kategorisch“ zurück und erklärt, sie setze alle Mittel ein, um die Freilassung ihrer Mitarbeiter zu erreichen.
Bei einer Pressekonferenz, an der auch der Regierungssprecher Gilbert Ouédraogo teilnahm, erläuterte der Sicherheitsminister Mahamadou Sana die wichtigsten Ergebnisse der Ermittlungen, die seit der Festnahme des französischen INSO-Direktors Jean-Christophe Pégon Ende Juli geführt werden. Laut Sana wird der Organisation vorgeworfen, Informationen über Bewegungen der Armee und terroristischer Gruppen gesammelt und an ausländische Mächte weitergegeben zu haben.
„INSO verbrachte seine Zeit damit, Informationen über Einsatzgebiete sowie über die Aktivitäten der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte vor Ort zu sammeln“, erklärte Mahamadou Sana.
Die Militärbehörden verdächtigen INSO außerdem, trotz des behördlichen Verbots vom 31. Juli 2025 weiterhin aktiv gewesen zu sein. „Trotz dieser Suspendierung haben einige Verantwortliche von INSO heimlich Aktivitäten fortgeführt, darunter Informationssammlungen und Treffen – sowohl persönlich als auch online“, so Sana.
Neben dem Landesdirektor wurden sieben weitere NGO-Mitarbeiter festgenommen: die stellvertretende Direktorin (französisch-senegalesischer Staatsangehörigkeit), der Programmleiter (Tscheche), ein Malier sowie vier Burkiner. Die Behörden gaben an, dass alle dem Staatsanwalt von Faso wegen „Spionage und Verrat“ vorgeführt werden sollen.
In einer Stellungnahme erklärte INSO: „Unserer Arbeit zur Stärkung der humanitären Sicherheit nachrichtendienstliche Aktivitäten zuzuschreiben, ist nicht nur falsch, sondern erhöht auch die Risiken für humanitäre Helfer.“