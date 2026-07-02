Burkina Fasos größte Studentenorganisation nach Kritik an der Militärjunta suspendiert

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Verfasser einer Erklärung – Repression gegen Kritiker verschärft sich: Die Suspendierung der größten Studentenorganisation Burkina Fasos durch die Militärjunta ist der jüngste Schritt in einer Reihe von Maßnahmen gegen die Vereinigungs- und Meinungsfreiheit.

Am 26. Mai unterzeichnete der Minister für territoriale Verwaltung ein Dekret, mit dem die Aktivitäten der Allgemeinen Union der Studenten Burkina Fasos (Union générale des étudiants burkinabè, UGEB) für zunächst drei Monate – mit der Möglichkeit einer Verlängerung – ausgesetzt wurden. Als Begründung wurde die angebliche „Verherrlichung des Terrorismus“ angeführt.

Die 1960 gegründete UGEB gehört zu den ältesten und einflussreichsten Studentenorganisationen des Landes. Sie setzt sich seit Jahrzehnten für bessere Studien- und Lebensbedingungen der Studierenden ein und spielte zugleich eine bedeutende Rolle bei demokratischen Mobilisierungen, bürgerschaftlichem Engagement und dem Widerstand gegen autoritäre Herrschaft. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die UGEB zu einer wichtigen Stimme für Rechenschaftspflicht und soziale Gerechtigkeit.

Das Regierungsdekret enthält keine nähere Begründung für die Suspendierung. Sie scheint jedoch mit einer Erklärung der Studentenorganisation zusammenzuhängen, in der die Militärjunta dafür kritisiert wurde, fast vier Jahre nach ihrer Machtübernahme die Sicherheit im Land noch immer nicht wiederhergestellt zu haben – trotz der „stark öffentlichkeitswirksam inszenierten Lieferungen militärischer Ausrüstung“.

Am selben Tag kündigte die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt Ouagadougou die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens „gegen den oder die Verfasser sowie mögliche Komplizen“ der UGEB-Erklärung an. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft stellt diese „Verstöße gegen das Strafrecht, insbesondere die Verherrlichung des Terrorismus“, dar.

Ein im Exil lebender Menschenrechtsaktivist aus Burkina Faso erklärte, die Ermittlungen verdeutlichten die Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit im Land. Die Justiz unterwerfe sich zunehmend der politischen und sicherheitspolitischen Agenda der Militärjunta.

Die Repression der Militärbehörden hat den Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft in Burkina Faso in den vergangenen Jahren erheblich eingeschränkt. Seit der Machtübernahme durch den Militärputsch im Jahr 2022 wurden unabhängige Medien suspendiert, zivilgesellschaftliche Organisationen zerschlagen, der politische Pluralismus eingeschränkt und Kritiker durch Einschüchterung sowie juristische Schikanen verfolgt. Journalisten, Oppositionspolitiker, Menschenrechtsaktivisten und Richter waren Drohungen, willkürlichen Festnahmen, rechtswidriger Zwangsrekrutierung, dem gewaltsamen Verschwindenlassen und Folter ausgesetzt.

Das Schweigen der Studierenden wird die sich verschärfende Sicherheits- und Regierungskrise in Burkina Faso – einschließlich der zunehmenden Angriffe islamistischer Aufständischer – nicht lösen. Die Behörden sollten die Suspendierung der UGEB unverzüglich aufheben und die Unterdrückung unabhängiger Stimmen sowie grundlegender Freiheitsrechte beenden. (Quelle: africa.businessinsider)