China und Südafrika starten eine Initiative zur „Modernisierung“ Afrikas

China und Südafrika haben am Sonntag eine Kooperationsinitiative ins Leben gerufen, die die „Modernisierung in Afrika“ unterstützen soll. Die Initiative wurde am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg gestartet. Sie baut auf den Verpflichtungen des Pekinger Gipfels des Forums 2024 über die chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit auf, bei dem China zehn Partnerschaftsaktionen zur Unterstützung der Modernisierung Afrikas angekündigt hatte.
Es handelt sich um eine Kooperationsinitiative zwischen China und Südafrika, die darauf abzielt, die Modernisierung des afrikanischen Kontinents zu fördern und die internationale Gemeinschaft dazu zu ermutigen, mehr Aufmerksamkeit und Investitionen nach Afrika zu lenken.
„Die Kooperationsinitiative zur Modernisierung Afrikas wurde gemeinsam von China und Afrika ausgearbeitet. Sie weist deutliche afrikanische Merkmale auf und zeichnet den Entwicklungsweg Afrikas nach. Dazu gehört insbesondere eine große Bevölkerung, die gemeinsam auf das Ziel der Modernisierung und des gemeinsamen Wohlstands für alle hinarbeitet. Wir sind der Ansicht, dass niemand zurückgelassen werden darf – materieller und kultureller Fortschritt der ethnischen Gruppen, Harmonie zwischen Mensch und Natur und vor allem friedliche Entwicklung. China hat durch seine eigene Praxis bewiesen, dass Modernisierung keineswegs eine Frage der exklusiven Wahl ist und kein Privileg, das nur einer kleinen Gruppe von Ländern vorbehalten ist“, erklärte Zhao Wenfei, Ministerberater an der chinesischen Botschaft in Südafrika.
Die Initiative lädt auch andere Länder ein, die internationale Zusammenarbeit im Bereich grüner Infrastruktur und grüner Bergbauprojekte zu verstärken. „Diese Initiative entsteht vor dem Hintergrund dringender Aufrufe nach einer vertieften internationalen Zusammenarbeit im Bereich mineralischer Ressourcen. Grüne und CO₂-arme Entwicklung verleihen der hochwertigen Entwicklung des Bergbausektors neuen Schwung und schaffen neue Entwicklungsmöglichkeiten für alle Länder. Die Initiative legt einen Aktionsplan vor, der praktikable Wege für eine nachhaltige und umweltfreundliche Entwicklung im Bergbau aufzeigt. Sie erläutert die Konzepte von grünem Bergbau und grünen Mineralien und benennt sieben Kooperationsfelder, um die Vorteile durch gemeinsame Beiträge flexibel und pragmatisch zu teilen“, sagte Lin Feng, Generaldirektor für internationale Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten im chinesischen Handelsministerium.
Die Initiative wird von der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) unterstützt. „Die UNCTAD ist sehr engagiert und unterstützt die vorgestellte Initiative nachdrücklich. Wir haben insbesondere an der Initiative zu grünem Bergbau und grünen Mineralien mitgewirkt, die sehr eng mit unserer eigenen Arbeit verbunden ist. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass irgendwo in einem ländlichen Gebiet Südafrikas heute Abend eine Familie Lampen einschalten wird, die durch Sonnenenergie betrieben werden. In einem Dorf in Äthiopien wird eine Klinik Impfstoffe mit Hilfe von Batterien kühlen – und chinesische Technologie und Investitionen haben einen sehr wichtigen Beitrag geleistet, damit diese großartigen Möglichkeiten real werden konnten“, erklärte Rebeca Grynspan, Generalsekretärin der UNCTAD.
Die Einzelheiten der Initiative sowie ihre Umsetzungsmodalitäten wurden noch nicht bekannt gegeben. Doch ihre Einführung erinnert einmal mehr an die wachsende Zusammenarbeit zwischen China und Südafrika, deren Auswirkungen in beiden Ländern und auf dem gesamten afrikanischen Kontinent spürbar sind. (Quelle: africanews)