Côte d’Ivoire schafft Zollvisa ab

Die Elfenbeinküste hat die Zollvisa für Waren abgeschafft, die nach Mali und Burkina Faso transportiert werden, um den Handel zu erleichtern. Diese Entscheidung zielt darauf ab, Verzögerungen beim Grenzübertritt zu reduzieren und die Position des Landes als bevorzugtes Zugangstor für seine Binnenstaaten-Nachbarn trotz regionaler Spannungen zu sichern.
Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Sahelstaaten neue Handelsrouten über Länder wie Togo und Guinea prüfen. Durch den Abbau dieser administrativen Hürden hofft die Elfenbeinküste, ihre Häfen wettbewerbsfähig zu halten und einen reibungslosen Fluss lebenswichtiger Güter in der westafrikanischen Subregion zu gewährleisten. (Quelle: africa.businessinsider)