Visa-Drohungen zeichnen sich ab: Großbritannien nimmt Afrika wegen Forderungen nach Entschädigungen für Sklaverei ins Visier

Mehrere afrikanische und karibische Staaten, darunter Nigeria und Jamaika, könnten unter einem umstrittenen Vorschlag der Partei Reform UK mit strengeren Einreisebeschränkungen nach Großbritannien konfrontiert werden. Dies verschärft die Spannungen im Zuge wachsender Forderungen nach Entschädigungen im Zusammenhang mit dem transatlantischen Sklavenhandel.

Die von Zia Yusuf, dem innenpolitischen Sprecher der Partei, vorgestellte Politik würde Länder ins Visier nehmen, die Großbritannien offiziell zur Zahlung von Entschädigungen für die Sklaverei aufgefordert haben. Yusuf argumentierte, dass solche Forderungen die historische Rolle Großbritanniens bei der Abschaffung des Sklavenhandels außer Acht ließen, und erklärte, dass „eine wachsende Zahl von Ländern Entschädigungen von Großbritannien fordert“, trotz dessen, was er als erhebliche frühere Opfer bezeichnete.

Er fügte hinzu, dass die betreffenden Länder in den vergangenen zwei Jahrzehnten gemeinsam 3,8 Millionen britische Visa sowie 6,6 Milliarden Pfund an Entwicklungshilfe erhalten hätten, was bei aktuellen Wechselkursen etwa 8,3 Milliarden US-Dollar entspricht.

Der Vorschlag nennt außerdem Kenia, Haiti, Guyana, Barbados und die Bahamas und wirft damit die Möglichkeit umfassenderer Einwanderungsbeschränkungen auf, die Millionen von Bürgern in Afrika und der Karibik betreffen könnten.

Die Entwicklung folgt auf eine kürzlich von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete Resolution, die ehemalige Kolonialmächte dazu auffordert, sich mit dem fortdauernden Erbe der Sklaverei auseinanderzusetzen. In der Resolution wird die gewaltsame Verschleppung von Afrikanern als eines der schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet. Großbritannien enthielt sich bei der Abstimmung.

Als Reaktion auf die Resolution wies der Vorsitzende von Reform UK, Nigel Farage, Forderungen nach Entschädigungen zurück. Er betonte, dass die Vereinten Nationen keine Autorität über die britische Politik hätten, und lehnte jede Vorstellung ab, das Land solle sich für historische Ungerechtigkeiten entschuldigen oder finanzielle Entschädigungen leisten.

Die Partei hat zudem zugesagt, den britischen Entwicklungshilfeetat auf jährlich 1 Milliarde Pfund (etwa 1,25 Milliarden US-Dollar) zu kürzen – eine Reduzierung um rund 90 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Die britische Regierung hat jedoch eine gemäßigtere Haltung eingenommen. Ein Sprecher des Außenministeriums erkannte die langfristigen Auswirkungen der Sklaverei an, betonte jedoch, dass sich die Position zur Frage von Entschädigungen nicht geändert habe. Ebenso schloss der Labour-Vorsitzende Keir Starmer sowohl eine Entschuldigung als auch finanzielle Entschädigungen aus und hob einen zukunftsorientierten Ansatz hervor.

Die Debatte über Entschädigungen hat sich in den letzten Jahren weltweit intensiviert. Länder wie Ghana sowie regionale Organisationen wie die Karibische Gemeinschaft und die Afrikanische Union haben ihre Forderungen nach formellen Entschuldigungen, der Rückgabe geplünderter Artefakte und umfassender Wiedergutmachung verstärkt.

Da mehr als 120 Länder die jüngste UN-Resolution unterstützen, gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung und könnte zu einem tiefgreifenden Konflikt zwischen historischer Verantwortung und modernen diplomatischen Beziehungen führen.

(Quelle: africa.businessinsider)