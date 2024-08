Côte d’Ivoire: Tödlicher Einsturz einer im Bau befindlichen Moschee in Abidjan

Symbolbild

Eine im Bau befindliche Moschee stürzte am Donnerstagnachmittag, den 15. August, in Akouédo, einem Viertel im östlichen Teil von Cocody in Abidjan, über den betenden Gläubigen ein. Die vorläufige Bilanz lautet: acht Tote und zwei Verletzte, berichtet RFI.

Von außen betrachtet scheint die Moschee intakt zu sein. Das Innere ist jedoch ein Trümmerfeld. Die Feuerwehr durchsuchte auch am Tag nach dem Einsturz noch immer die Trümmer nach weiteren Opfern.

Die Tragödie ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr, als gerade das Gebet stattfand. Der Boden des zweiten Stockwerks stürzte auf die im ersten Stock versammelten Gläubigen. Der Imam und der Muezzin blieben unverletzt, aber mindestens zehn Personen befanden sich unter den Trümmern. Zwei von ihnen wurden von der herbeigerufenen Feuerwehr geborgen und befinden sich nicht mehr in Lebensgefahr. Die anderen verloren ihr Leben.

Der Kommandant der Feuerwehr, Alban Konan Kouassi, sagte: „Wir konnten zwei Opfer mit schweren Verletzungen bergen, die in das regionale Krankenhaus (CHR) in Angré gebracht wurden. Und gestern haben wir sieben Leichen geborgen, sieben Verstorbene. Die Operationen wurden in der Nacht fortgesetzt. Und heute Morgen konnten wir ein achtes totes Opfer bergen. Damit erhöht sich die Zahl der Opfer auf zehn, zwei Schwerverletzte und acht Tote“.

Die Durchsuchungen wurden am Freitagnachmittag fortgesetzt, um nach möglichen weiteren Opfern zu suchen.

Bauarbeiter, Glaser oder Installateure von Klimaanlagen – alle zehn Opfer waren erwachsene Männer, die auf der Baustelle der im Bau befindlichen Moschee arbeiteten, wie der Abgeordnete Issiaka Ouattara, der Sprecher des Imams, berichtete. „Es ist eine neue Moschee, sie ist noch nicht funktionstüchtig. Sie ist eine Baustelle, sie sind gerade dabei, die Arbeiten durchzuführen. Wenn die Moschee geöffnet wäre, würde es katastrophal werden … Aber ein Toter ist ein Toter, man beklagt die Toten. Wir sind betrübt. Selbst der Imam hatte seinen Jüngsten unter den Opfern“.

Die Polizei leitete eine Untersuchung ein, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln. In Abidjan kam es in den letzten Monaten zu einer Reihe ähnlicher Vorfälle. Im vergangenen Juni waren beim Einsturz eines Gebäudes in Riviera Palmeraie zwei Menschen ums Leben gekommen und sechzehn verletzt worden.