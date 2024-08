Der Kontinent leidet unter den Folgen der aktuellen Kriege gegen die Ukraine und in Nahost. Der Kontinent ist wieder gespalten. Es ist nicht bewiesen und wird wohl auch nie völlig geklärt werden können, aber vieles deutet darauf hin, dass der ukrainische Geheimdienst jene Tuareg-Rebellen unterstützt hat, die Anfang dieses Monats Russlands Wagner-Söldnern und den malischen Militärs eine schwere Niederlage an der Grenze zu Algerien zugefügt haben.

Aufnahmen zeigten eine hohe Anzahl an Leichen und Gefangenen in Obhut der Azawad Tuareg-Rebellen in Tinzaouaten, einem Ort, den die Armee mit russischer Unterstützung einzunehmen versucht hatte. Die Offensive endete für die Russen in einem Debakel.

Die Tuareg-Rebellen kontrollieren nun die Region. Es wird von etwa 60 bis 100 Toten auf Seiten der Wagner-Truppe ausgegangen sowie 20 Toten auf Seiten der mit ihnen verbündeten malischen Streitkräfte.

